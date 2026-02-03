龍千玉領軍謝金晶、楊哲、陳淑萍 迎金馬好彩頭

記者周毓洵／臺北報導

農曆金馬年即將到來，臺語歌后龍千玉攜手豪記唱片同門歌手謝金晶、楊哲、陳淑萍，身穿喜氣服裝逛春聯大街，選購馬年開運掛飾。龍千玉表示，雖然年前通告滿檔、忙碌如「蠟燭兩頭燒」，但看到計畫順利進行心情非常開心，也希望新的一年演藝事業「一路奔騰、火熱不息」。

迎新春，4位歌手各自有喜事連連。龍千玉雙喜臨門，不僅推出新專輯《戲夢》，還將在4月舉辦人生首場個唱《男人情女人心》；楊哲則推出應景新專輯《馬到成功》，並宣布等待6年的「芒果營運中心」終於誕生；謝金晶過年前將到日本滑雪，好好煥然一新；陳淑萍則計畫陪母親前往日本圓夢，也準備推出新專輯。

龍千玉笑說，每逢除夕一定會在家各角落放置50元銅板，象徵金光閃閃、財運滿滿，也有「圓圓滿滿」的寓意。她也透露，今年過年會給媽媽6位數紅包，希望家人開心最重要；喜氣食物則必備開心果、花生、蘋果與橘子。

楊哲分享，今年馬年將親自坐鎮「芒果營運中心」，以實現夢想為目標，同時在屏東與南部多地演出，並重視母親健康；謝金晶則在家布置喜氣迎春，照顧阿嬤復原，也依照命理大師建議安太歲、點藥師佛燈，希望病氣馬上消除；陳淑萍則注重過年儀式感，每年挑選春聯與幸運食物，也計畫帶母親到日本旅行圓夢。

謝金晶（左起）、龍千玉、陳淑萍、楊哲逛春聯大街，提前感受金馬年過年喜氣。（豪記唱片提供）