龍千玉首場個唱《男人情女人心》 千呼萬喚初登場

記者周毓洵／臺北報導

入行48年的龍千玉，正式宣布人生第一場個人演唱會《男人情女人心演唱會》，將於2026年4月25日在臺中中興大學惠蓀堂登場，今（16）日開賣記者會上，媽媽與弟弟江志豐現身鼓勵力挺，龍千玉淚崩：「這場演唱會為母親而唱，今生已無遺憾！」

龍千玉一襲大紅禮服驚艷現身，還坐上猛男人肉轎子嬌羞登場，現場高唱全新應景歌曲「祝你馬到成功」，為人生首場個唱搏好彩頭。她笑說，第一次與猛男近距離互動，還被公主抱出場，緊張到全身僵硬，「真的不敢直視，完全是人生初體驗，就像第一次辦演唱會一樣，既害羞又要鼓起勇氣！」

記者會最催淚的一刻，莫過於龍媽與弟弟江志豐驚喜現身力挺。龍媽特別送上象徵好運的「柿柿如意」開運瓶，祝福演唱會事事順利、票房開紅盤。龍千玉當場淚崩，感性表示：「沒有母親，就沒有今天的我。這場演唱會，其實是為母親而唱，能讓她坐在台下看我唱歌，人生真的已經沒有遺憾了。」

龍千玉被問到2012年痛失女兒一事，因為當年外界一度盛傳女兒因感情問題輕生，讓身為母親的她長期承受輿論壓力與內心煎熬。事隔多年，龍千玉今日在記者會上首度親口澄清，女兒其實是因意外滑倒不幸離世，並非外界所傳的輕生。她哽咽表示，多年來選擇沉默，是不願再掀傷口，如今說出真相，心中終於得到些許寬慰，「至少知道她不是拋下媽媽離開。」這番真情流露，也讓現場氣氛格外沉重。

談到終於答應舉辦首場個唱的關鍵，龍千玉坦言，這次其實帶著一點「衝動」。多年來婉拒無數邀約，始終擔心不夠完美，但近年來不斷聽到長輩粉絲說：「希望在有生之年能看到妳的演唱會。」讓她深刻體會到時間不等人。為了迎接人生首唱，龍千玉也開始積極備戰，不僅到健身房做體能與肺活量訓練，還挑戰自己最害怕的跳舞。她笑說最近常夢到在舞台上跳舞、不小心跌進觀眾席，屢屢被嚇醒，「但我覺得這是好兆頭，代表我真的把演唱會放在心上，一定會全力以赴，給大家一個大驚喜！」

發行超過50張專輯、KTV金曲無數，反而成了龍千玉目前最大的煩惱。她笑說，每一首歌都和歌迷有回憶，現在開始重新翻唱、整理歌單，常常唱到一半就陷入回憶，「這48年來的點點滴滴，全都在歌裡，我會盡力把大家的青春唱回來。」龍千玉《男人情女人心》演唱會門票將於12月23日透過年代售票與4大超商同步開賣。

龍媽與弟弟江志豐（左）驚喜現身力挺，送上「柿柿如意」開運瓶，讓龍千玉（中）感動落淚，直言演唱會為母親而唱。（瑞揚創意提供）

記者會上龍千玉（中）身穿大紅禮服坐上猛男人肉轎子登場，嬌羞高唱「祝你馬到成功」，為人生首唱搏好彩頭。（瑞揚創意提供）

談到首場個唱壓力，龍千玉笑說既緊張又期待，坦言多年追求完美，這次選擇勇敢跨出人生重要一步。（瑞揚創意提供）