龍千玉體悟世事無法掌控 「記住曾經擁有的當下在心中即是永恆」

台語歌后龍千玉推出全新專輯《戲夢》，同名主打歌特別融入歌仔戲元素。（圖／豪記提供）

台語歌后龍千玉推出全新專輯《戲夢》，同名主打歌特別融入歌仔戲元素，向國寶天后楊麗花致敬。龍千玉透露，新歌靈感源於去年巧遇楊麗花阿姨的合照，吸引破萬粉絲點讚，更有歌迷敲碗希望能聽到結合歌仔戲元素的歌曲。龍千玉因此與製作團隊激盪靈感，新曲以王寶釧的故事為核心，象徵歷經歲月後「苦盡甘來」的心境。

龍千玉感性分享：「人生就像一齣戲，每個人都是台上的演員，也是台下的戲迷。我學會看淡與放下，記住擁有的當下即是永恆。」她認為王寶釧苦守寒窯最後苦盡甘來的結局，最能撫慰人心，也象徵著她對人生的體悟：「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆。」

龍千玉透露，新歌靈感源於去年巧遇楊麗花阿姨的合照。（圖／翻攝自龍千玉FB）

而拍攝MV時，為配合AI後製，龍千玉挑戰精準走位，創下個人 NG 最高紀錄。目前她正處於專輯宣傳與個唱排練「蠟燭兩頭燒」的狀態，雖然體力備受考驗，但她笑說這正是人生的縮影，所有辛苦的等待都會迎來美好結局。新歌一經推出便引發翻唱熱潮，讓龍千玉感動直呼：「這真的是開春最棒的強心劑。」此外，這次新造型以一襲白紗繡球花水袖亮相，仙氣十足，讓網友驚艷封她為「棉花糖公主」。

