龍千玉《戲夢》迎馬年出輯 棉花糖造型超吸睛

圖片提供：豪記唱片。

▲圖片提供：豪記唱片。

龍千玉迎新春，出新輯接好運！台語歌后龍千玉推新輯《戲夢》，在馬年開春新歌迎新氣象，一襲白紗水袖造型，讓網友驚艷直呼仙女下凡，龍千玉則笑回我比較喜歡粉絲的暱稱棉花糖公主！提到新歌，龍千玉分享之前在高流巧遇國寶天后楊麗花阿姨，開心的將合照貼在社群，引發粉絲熱情給超過上萬個讚，因而催生新歌，以歌仔戲為元素的新作致敬楊麗花！龍千玉也分享心情感言「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆」！

廣告 廣告

龍千玉推出新專輯，鼓舞打氣邁向新旅程，新專輯同名新歌《戲夢》為民視八點戲劇「豆腐媽媽」下集預告曲，而新專輯的每首歌，都很有能量，如同自己一段段的人生心情故事，對自己的意義不同！

新歌《戲夢》有著歌仔戲元素，水袖是戲服的重要表徵，因而有繡球花造型的水袖創意，希望新造型大家都喜歡！龍千玉《男人情女人心》演唱會4月25日台中開唱，年代售票與四大超商熱賣中！