龍千玉、邵大倫合唱「天生自然」 致敬曹西平

記者周毓洵／臺北報導

民視《超級冰冰Show》本週播出龍千玉與邵大倫合唱原本龍千玉、曹西平的作品「天生自然」，主持人白冰冰表示，這段內容其實是在去年12月11日錄影完成，節目後製期間卻驚傳曹西平離世的消息，製作單位特別在播出時放上曹西平照片致意。白冰冰感性表示：「真的很遺憾，但也希望透過節目，讓大家永遠記得四哥（曹西平），記得他為演藝圈留下的貢獻。」

《超級冰冰Show》2026全新企劃「紅白對抗」賽熱鬧開打，本週主題為「電台必聽金曲大賽」，邀請即將在4月26日舉辦演唱會的臺語歌后龍千玉，以及模仿界百變天王邵大倫同台較勁。龍千玉加入陽帆領軍的紅隊，邵大倫則站上白冰冰率領的白隊，雙方火力全開，現場氣氛嗨到最高點。

龍千玉一登場便帶來經典「孤女的願望」，接著加碼演唱「戲夢」寵粉，全場聽得如癡如醉。隨後她與邵大倫合唱「舊情也綿綿」，更重現2017年與曹西平唱的「天生自然」。演唱過程中，邵大倫邊唱邊模仿曹西平招牌「嘴上不饒人」的模樣，四處罵人「醜八怪」，逗得全場大笑。

歌曲尾聲，龍千玉即興接話笑喊：「四哥（曹西平），不要這樣到處罵人醜八怪啦！」邵大倫立刻以曹西平口吻回擊：「妳管我，這是我的free style！」一來一往默契十足，笑果滿點，也讓這首歌多了一層溫暖的紀念意義。

龍千玉、邵大倫合唱「天生自然」，在歡笑中向已故好友曹西平深情致敬。（民視提供）

邵大倫（中）模仿曹西平，神還原「四哥」（曹西平）風格，全場笑聲不斷。（民視提供）