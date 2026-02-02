龍千玉4月首開個唱 歌單選到哭

許志豪、杜忻恬、李子森所主持的中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》新一集邀請到台語歌后龍千玉，她一連演唱〈男人情女人心〉、〈尚水的愛〉等經典好歌，找來戲曲老師一同演繹新作品〈戲夢〉，並還宣布將在4月舉辦個人首場演唱會：「我的歌迷從小聽我唱歌到當爸媽或做阿公、阿嬤，希望大家能來聽龍姐帶大家走入時光隧道的演唱會。」

龍千玉為了選歌傷透腦筋：「選歌的時候選了4次哭了4次，因為無法割捨，所以還沒定案，但我有一首〈忘川河〉是一定會唱的，也是女兒生前最愛的歌。」

她也為了演唱會，保持最佳狀態積極運動：「以前我就有在運動，基本上是蠻自律的人，我幾乎不熬夜，不吃太酸、太辣，冰我也幾乎不碰，可是我最近有胃食道逆流，我想說奇怪，我也不吃宵夜怎麼會這樣？」檢查後才發現，原來是她籌備演唱會精神太緊繃，才導致胃食道逆流。

此外，龍千玉也分享自己的保養祕訣：「不大聲講話讓喉嚨使用過度，也會找時間休息，只是我不像蔡依林9點半睡覺，但我會11點半前盡量上床睡覺，因為以前老人家都說，如果睡得到子時，比吃補藥還好。」