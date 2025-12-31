龍婆、神童同步警示！2026預言倒數計時！第3個「波及台灣」網憂心

國際中心／唐家興報導

根據諾查丹瑪斯、盲眼龍婆及印度神童阿南德（由左至右）的預測，2026年將是全球局勢劇變的關鍵年。（圖／翻攝自維基百科、推特）

倒數計時！即將在2026年實現的預言引起網友熱烈討論。隨著2025年進入尾聲，大家最關心的莫過於明年是否能平安度過？根據諾查丹瑪斯、盲眼龍婆及印度神童阿南德等大師的最新預測，2026年將是全球局勢劇變的關鍵年。從神祕的「400年一遇大轉折」到AI科技失控，這篇文章為您整理了三大核心預言，其中針對亞洲局勢的警示，更是讓不少國人感到憂心！

【預言一：諾查丹瑪斯驚揭「大人物」將落難？】

被譽為「神鬼先知」的諾查丹瑪斯(Nostradamus)，這位16世紀的法國占星家在《百詩集》中留下許多晦澀的四行詩，在詩篇中提到2026年將有「大人物在日間被霹靂擊倒」。這被外界解讀為全球極具影響力的領導人可能面臨突發意外或政權更迭。此外，他還提到了為期「七個月的大戰」，地點直指歐洲與瑞士一帶，讓國際情勢再度蒙上陰影。

諾查丹瑪斯在《百詩集》中提到「大人物將在日間被霹靂擊倒」。這被廣泛詮釋為一位極具影響力的世界領導人（可能是男性）可能遭遇暗殺或突發性的生命威脅。（圖／翻攝自維基百科）

【預言二：盲眼龍婆警告「AI將接管世界」？】

保加利亞著名的「盲眼龍婆」巴巴·萬加（Baba Vanga）生前曾暗示，2026年人工智慧（AI）將達到人類無法掌控的高度。除了科技失控，她更預警歐洲局勢可能因生化威脅而惡化。

另外，追隨者認為盲眼龍婆暗示了 2026 年是全球性衝突可能爆發的關鍵年份，特別是東方與西方之間的對抗。雖然龍婆已過世多年，但她過去精準命中911事件的戰績，仍讓不少支持者皮皮剉！

「盲眼龍婆」生前曾暗示，2026年人工智慧（AI）將達到人類無法掌控的高度。（圖/翻攝自推特）

【預言三：印度神童點名「亞洲四國」國人最憂心！】

這點讓國人最憂心！印度神童阿南德（Abhigya Anand）多次在影片中強調，2026年是「400年一遇」的重大轉折年。他特別點名中國、日本、北韓、菲律賓這四個亞洲國家，在地緣政治上將面臨極大動盪。由於台灣地理位置就在核心，這項預言也引發不少台灣網友關注，紛紛留言：「希望神童這次不準！」

此外，印度神童還點出三大危險月份：雖然未具體說明所有細節，但他提醒 2026 年的某些月份（如 3 月、4 月及年底）因行星位置（如火星、土星、羅睺的相位）而顯得格外脆弱。

印度神童多次在影片中強調，2026年是「400年一遇」的重大轉折年。（圖／翻攝自Conscience YouTube）

【總結：預言僅供參考，生活仍要過！】

雖然大師們的預言聽起來心驚膽顫，但專家也提醒，預言通常帶有強烈的象徵意義，大家不必過度恐慌。不管是面對AI科技還是地緣風險，保持冷靜並做好準備，才是最好的應對之道！

