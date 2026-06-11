龍安國小畢業季送大禮 「廚藝與護理」引領學子探索未來

家長會蔡進福榮譽會長親自披掛上陣擔任講師，透過主廚的職涯分享與實作體驗。（龍安國小提供）

（另開新視窗）

記者陳華興／桃園報導

鳳凰花開，驪歌即將響起。桃園市龍安國小為了給畢業生一份最實用的「畢業禮物」，近日特別規劃了二場別開生面的「畢業生職業試探課程」。學校打破傳統學科限制，邀請到家長會蔡進福榮譽會長與志工隊劉虹君隊長親自披掛上陣擔任講師。透過主廚與護理師的職涯分享與實作體驗，帶領畢業生認識社會不可或缺的技術人才與醫護工作者，讓孩子們在邁向國中前，提前展開一場探索夢想的旅程。

課程當天，平日嚴肅的教室化身為「五星級廚房」與「模擬醫院」，現場氣氛熱烈。孩子們踴躍參與互動，雙眼充滿了對未知領域的好奇。在廚師職業試探課堂中，擔任家長會榮譽會長的蔡進福主廚一改平時開會的西裝革履，換上筆挺的白色廚師服與高帽，帥氣登場。蔡會長不僅向學生介紹中西式廚師的職涯歷程，也用影片介紹自創品牌的點點滴滴。

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蔡進福會長感性地對孩子們說：「廚師的工作不只是做出一道菜，而是把幸福跟溫暖傳遞給吃的人。廚房高溫、高壓，考驗的是專注力與耐力。成功不是等待機會，而是進一步創造機會！」在會長的指導下，不少原本在家從不進廚房的學生紛紛表示，原來爸爸媽媽每天做飯這麼辛苦。

另一堂護理師職業試探課程同樣讓學生印象深刻。由志工隊長劉虹君護理師領軍。她結合自身多年的臨床經驗，用淺顯易懂的方式，向學生剖析醫療體系中護理人員不可或缺的角色。她帶著聽診器、檢耳鏡等專業器材進入教室，孩子們第一次戴上聽診器時，聽見同學「撲通、撲通」的心跳聲，忍不住露出驚奇的表情。

龍安國小校長錢善盈十一日表示，社會的進步除了需要學術研究人才，更需要具備專業技術與服務熱忱的職人。近年來市府教育局積極推動技職教育與醫護人才培育，希望學生能從小認識不同職業的價值與貢獻，了解每一份專業都值得尊敬，每一種能力都能成就精彩人生。