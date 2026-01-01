「龍寶」現身、歌舞迎新 龍潭元旦升旗典禮熱鬧登場

龍潭元旦升旗典禮熱鬧登場。





桃園市龍潭區公所115年元旦升旗典禮，於今(1)日上午7時在區公所前廣場隆重舉行。典禮由區長鄧昱綵親自率領公所團隊參加，與會貴賓包括地方立法委員、市議員、里長聯誼會會長、各里里長及各社區發展協會理事長等亦一同出席，與現場民眾共同完成莊嚴又令人感動的升旗儀式。

今年元旦升旗典禮以「一元復始 龍馬精神」為主題，特別選在區公所廣場前舉行，由龍潭吉祥物「龍寶」與現場民眾熱情互動，揭開活動序幕。活動首先由龍潭在地歌手盧冠霖帶來精彩的客家暖場表演，並演唱其專為龍潭創作的主題曲「龍潭 long see」，用動人旋律展現家鄉情懷。隨後由雅均藝術舞蹈團帶領全場民眾齊跳暖身操，並演出融合傳統與創新的客家文化舞蹈，展現龍潭充沛的活力。

典禮的核心時刻由龍潭高中儀隊以精湛的操槍表演展開序幕，展現出威武的氣勢。隨後進行升旗儀式，隆重迎接國旗進場，由歌手盧冠霖領唱國歌，全場民眾注目國旗冉冉升起，共同為新的一年創造美好展望，快樂迎向燦爛的2026年。

龍潭區長鄧昱綵致詞。

龍潭區長鄧昱綵表示，115年元旦以「一元復始 龍馬精神」為主題，象徵馬年啟程以及勇往直前的力量，傳達市民在新的一年同心協力、昂首邁進的願景，活動透過客家團體接續演出，展現世代傳承的精神。今年特別由在地歌手領唱國歌，場面溫馨感人，顯現出龍潭鄉親強烈的凝聚力與愛國精神。

本次升旗典禮深受民眾支持，現場吸引約1,500位市民參與。當日公所特別準備了國旗護腕、造型可愛的小熊毛巾及小國旗供民眾領取，希望藉此小物傳遞祝福，讓大家在新的一年都有新氣象。此外，龍潭區公所也熱情預告，年度民俗慶典「2026龍潭迎古董接財神」將於2月27日在南天宮舉辦，屆時歡迎全台各地民眾一起共襄盛舉，體驗龍潭獨特的客家年節氛圍。

大合照。

