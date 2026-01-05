龍山國中成立臺北市運算思維培訓中心 深化STEAM教育

「臺北市運算思維培訓中心」在龍山國中揭牌啟用，推動STEAM及新科技教育

臺北市教育局湯志民局長表示，運算思維是「各學科學習的基礎」

龍山國中校長江幸真指出，龍山自造教育及科技中心升級，推動運算思維教育

學生從遊戲體驗到應用，逐步建構解決複雜問題的能力

「臺北市運算思維培訓中心」培育未來科技人才

臺北市教育局在臺北市龍山國中成立「臺北市運算思維培訓中心」，今天(5日)正式揭牌啟用，將結合STEAM及新科技教育資源，培育未來科技人才。

臺北市教育局湯志民局長表示，運算思維不應被侷限於資訊課，它是語文寫作的架構、是數學解題的邏輯、更是自然實驗的變因分析，是「各學科學習的基礎」，中心將透過系統化的培訓，讓學生從遊戲體驗到應用，逐步建構解決複雜問題的能力。

龍山國中校長江幸真指出，運算思維是一種解決問題的思考方法，也是資訊科技與AI發展的重要根基。龍山國中自107年成立自造教育及科技中心，因應科技進步與AI時代來臨，進一步升級設立「臺北市運算思維培訓中心」，遴選具競賽經驗的國小及國中學生參與培訓，並規劃參加教育部國教署「科技教育創意實作競賽—資訊科技組」。

目前參與培訓的國小學生共23人，課程內容涵蓋程式控制練習、除錯技巧、迴圈應用、字串處理及巢狀迴圈設計；國中端則有17人，進階課程包括流程控制、除錯技巧、迴圈應用、二維清單使用、演算法程式設計、模擬賽及動態程式設計。

揭牌活動中，湯志民局長也親自體驗運算思維課程，以生活化主題「夜市射氣球」模擬夜市射擊遊戲的規則與得分方式，學生需在有限條件下進行策略判斷，分析氣球排列與射擊順序，透過問題分解與模式辨識，找出最佳射擊策略；同時也體驗使用Blockly撰寫時差問題的程式。

臺北市教育局表示，未來將導入國際運算思維教育資源，結合酷AI學習系統推動Bebras國際運算思維挑戰賽，透過競賽題型分析與學習成效追蹤，作為學生培訓與教師精準教學的重要依據，並持續研發符合課程需求的運算思維教材與教學示例，協助教師將運算思維有效融入課堂，提升學生資訊素養與科技理解能力。