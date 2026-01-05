龍山國中運算思維培訓中心 推動STEAM及新科技教育

面對AI新時代，什麼才是孩子帶得走的能力？台北市教育局5日正式揭牌成立「台北市運算思維培訓中心」，持續以運算思維作為科技教育核心素養，結合STEAM及新科技教育資源，宣示培育未來科技人才之決心。龍山國中校長江幸真強調，揭牌不只是一個儀式，而是一個新的起點。

湯志民局長與學生一同進行運算思維課程體驗，以生活化主題「夜市射氣球」模擬夜市射擊遊戲的規則與得分方式，在有限條件下進行策略判斷，分析氣球排列與射擊順序，進行問題分解與模式辨識，找出最佳射擊策略；同時也體驗使用Blockly進行時差問題程式的撰寫。

湯志民表示，運算思維課程讓學生能夠適應外在環境，學生畢業之後，就能順利銜接社會環境。運算思維不僅是學習程式設計的基礎，更是一種面對問題時，能進行分析、拆解、抽象化與邏輯推理的關鍵思考能力，更是人工智慧、資訊科學及各項新興科技發展的重要基石。

為深化本市運算思維教育，成立「台北市運算思維中心」系統性推動科技教育發展，並落實「以競賽取代評量，豐富學習歷程」的推動策略，培訓學生參與教育部國教署「科技教育創意實作競賽—資訊科技組」，另同步強化師資培訓，建立北市師生完整運算思維能力，與學生培育及選訓機制。

湯志民局長強調，運算思維不應被侷限於資訊課，它是語文寫作的架構、是數學解題的邏輯、更是自然實驗的變因分析，是「各學科學習的基礎」，中心將透過系統化的培訓，讓學生從遊戲體驗到應用，逐步建構解決複雜問題的能力。