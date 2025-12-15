龍山寺今起現場報名點燈 頭香民眾連15年搶第一

艋舺龍山寺今（15）天上午6點起，開放現場排隊安太歲點燈。（圖／東森新聞）





歲末年終許多民眾都會前往廟宇點燈祈福，艋舺龍山寺今（15）天上午6點起，開放現場排隊安太歲點燈，每天發放800張號碼牌，往年點燈民眾十分踴躍，去年甚至有民眾提前一週排隊，現場排隊塑膠椅超過預定發放800張，而今年搶到頭香的民眾已經連續15年排第一位。網路報名點燈及安太歲則於本月8日起開始報名，額滿為止。

台北市艋舺龍山寺，今日一早6點開放現場排隊點燈，但早在開始之前，已經排了近千位民眾，非常踴躍，號碼牌在30分鐘內就搶光光！還有民眾分享，他們一家連續15年都來報到為全家點燈。

龍山寺說明，如果想祈求元辰光彩、消災延壽可點藥師燈，安奉於華佗廳或文昌殿；如想祈求圓滿吉祥常保安康，可點吉祥燈，安奉於關聖帝君殿；如想祈求財源廣進生意興隆，可點財神燈，安奉於關聖帝君殿；如想祈求智慧增長功名及第，可點文昌殿光明燈，安奉於文昌殿；如想祈求元辰光彩事業順利，可點聖母殿光明燈，安奉於聖母殿；如想祈求身體健康闔家平安，可點平安燈，懸掛於寺内外，一戶一盞，農歷2/26起一個月內，可憑感謝狀領取燈籠。逾期未領取者，由寺方處理。

龍山寺也表示，2026年生肖馬、鼠可以安太歲，其他生肖也可以報名安太歲，並安奉於太歲廳。

