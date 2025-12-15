龍山寺今起發800張號碼牌點燈 逾千人徹夜排隊

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

再過兩個月就是農曆春節了，台北艋舺龍山寺，今天（15）開放現場報名點燈，一連三天凌晨6點，發放800張號碼牌，吸引上千人徹夜排隊，短短半小時全數發完，頭香民眾已連續15年搶第一，但仍有大批信眾沒領到號碼牌，對此，廟方表示，將視人潮情況加開到1000人，也呼籲民眾踴躍使用網路點燈。

深夜裡，大批民眾穿著冬衣、外套，包緊緊，頂著10度左右的低溫，在台北艋舺龍山寺外，坐在椅子、板凳上，徹夜排隊，排隊人潮綿延上百公尺。警方拉封鎖線當紅龍，清晨6點一到，廟方開啟鐵門，人潮蜂擁而上，頭香民眾領到號碼牌，超級開心，大方秀給鏡頭看，因為這已經是她，連續第15年搶到龍山寺點燈頭香。

龍山寺今起發800張號碼牌點燈 一週前就來排！女子連15年搶得頭香

民眾在艋舺龍山寺排隊點燈。（圖／民視新聞）

點燈頭香民眾：「大概就從8號開始排，最主要就藥師燈，藥師燈就是人在江湖，小孩子生病，父母，藥師燈，再來就是平安燈，平安燈就是保平安，全家平平安安。」15號開始，龍山寺開放現場報名點燈，一連三天限量800張，第一天短短30分鐘全數發完，依舊不少民眾撲空。

點燈民眾秀出號碼牌。（圖／民視新聞）

龍山寺總幹事曾憲巨：「這頭三天人數會比較多，我們每一天先開放800(人)，如果到了晚上的時候，我們進行的順利的話，我們會考慮再增加，增加200(人)，讓他的燈數可以到1000(號)。」龍山寺保全：「177號、178號。」周一上午點燈報名處湧現人潮，今年廟方準備光明燈21萬盞、太歲燈6.7萬盞、平安燈3.8萬，大約31萬盞燈，儘管呼籲不要夜排，採用網路點燈，但部分長者不會使用網路，依舊選擇夜排。點燈民眾：「網路，網路是有，可是用網路因為要信用卡，我沒有辦信用卡，我覺得很麻煩，我就來這邊排。」點燈民眾：「因為老人家不會用網路，實在也很不方便，所以不得已，一定要一大早起來排隊。」由於點燈人潮相當踴躍，廟方強調，將視情況加開現場報名人數，盡可能滿足每位信眾。





原文出處：龍山寺今起發800張號碼牌點燈 一週前就來排！女子連15年搶得頭香

