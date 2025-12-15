龍山寺今開放現場點燈！千人深夜頂寒風排隊 頭香女信眾：7天前就來了

生活中心／朱祖儀報導

龍山寺開放現場點燈，吸引上千位信眾深夜排隊。（圖／翻攝畫面）

受到大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，今晨最低溫僅7.1度，不過許多民眾不怕寒冷，台北艋舺龍山寺今（15）日上午6時開放現場排隊點燈安太歲，有近千名信徒深夜就前往排隊，800張號碼牌火速就被發完。而今年搶到頭香的女信眾透露，自己8日就在現場排隊，連續15年都搶到第一名。

龍山寺今早開放排隊點燈，在廟前面能看到近千名民眾深夜出門，全身包緊緊帶著塑膠椅、籃子前往排隊，似乎擔心有人插隊，椅子和椅子中間還用尼龍繩串起，他們更自製號碼牌，相當有秩序。

廣告 廣告

民眾紛紛帶著椅子前往排隊。（圖／翻攝畫面）

搶到頭香的女信眾表示，他們家從8日就開始輪班排隊，到今日總共排了1個禮拜，主要是點藥師燈，祈求小孩、家人身體健康，也會點平安燈。她也透露，他們家已經是連續15年的頭香，先前因為小孩生病才開始排隊點燈，之後每年都會來點燈。

廟方提醒，2026年生肖屬馬、鼠的民眾可以到廟裡安太歲，若其他生肖者想報名安太歲也可以，並無限制，至於是否點其他光明燈，信眾可以依照個人需求選擇。除了到現場排隊點燈，龍山寺自8日上午10時起，也開放網路報名點燈，額滿為止。

頭香女信眾從7天前就開始排隊。（圖／翻攝畫面）

現場還有人放籃子排隊。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

迷你裙遮不住！廟會辣妹熱舞「白色底褲全露出」 21秒片瘋傳

「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店！逢甲女學生道歉了 私訊內容曝光

冷氣收工「電費還是貴」！5大隱藏吃電怪獸現形 沒使用卻狂燒錢

老伯賣糕點被開罰！女暖掏1200元救援 下秒見他皮夾震驚了

