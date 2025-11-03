龍山寺前擺攤！交雙證件影本換1千元 翁後悔欲報案：怕被警罵

龍山寺前擺攤，1千元換「雙證件」。（圖／TVBS）

台北市龍山寺前，竟然有人當街「買賣個資」！一群年輕男子在路邊擺攤，供稱只要交出身分證和健保卡影本，就能領取一千元現金，不少長輩當下沒想太多，紛紛跑去排隊，但拿到錢後，回去想想，覺得不太對勁，擔心個資被誤用，想報案又怕被警察罵。

龍山寺前擺攤，1千元換「雙證件」。（圖／TVBS）

在台北市龍山寺前，一群年輕男子架設簡易攤位，僅用兩張小桌子和幾張板凳，便開始進行可疑的個資收購活動。現場有人目睹一名男子手持身分證和健保卡等雙證件，從一位馬尾女子手中領取 1000 元現金的畫面，引起周圍民眾的注意。

這些年輕人在人潮眾多的龍山寺附近設攤，據目擊民眾表示，這樣的情況在這週末連續兩天都有發生，由於龍山寺周邊長輩較多，許多人擔心這群人是刻意鎖定銀髮族下手。

有民眾在交出個資並領取金錢後感到後悔，他表示：「我現在很擔心他們拿去亂辦東西或進行不法交易。」這位民眾雖然想去報案，卻又擔心會被警察責備。另一位附近民眾也表達了憂慮：「這邊都是老人家比較多，現在詐騙很多，大家都會擔心。」

警方接獲報案後前往現場，發現確有 3 至 4 名年約 20 歲的男子在收集個人資料。這些年輕人聲稱收集資料是為了日後進行公益活動，並否認有給錢給民眾。然而，已經交出個資並領取 1000 元的民眾透露，當時對方的說法是「那個錢是他老闆賭六合彩贏的幾百萬」，與後來向警方的說詞明顯不符。

警方表示已立即驅離這群人，不允許他們繼續占用道路。然而，這些人聲稱要進行的「公益活動」為何需要花錢購買個資，其行為目的仍然引發諸多爭議和質疑。

