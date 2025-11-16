龍山寺外買賣個資案動機曝光 主嫌稱為柏青哥店彩金 6人遭送辦
台北龍山寺外近日發生有人疑設攤買賣個資，北市警方到場查獲涉案黃姓男子和4名工作人員，黃男稱徵求個資僅作為公益使用。警方後續報請北檢指揮偵辦，溯源查出主嫌李姓男子，李男供稱，為申辦柏青哥店會員的5000元彩金，與黃男合作收取個資並轉賣。全案詢後，李男等6人遭移送北檢偵辦。
台北市警察局萬華分局2日接獲民眾報案，稱龍山寺附近有人設攤，向街友收取個人資料並給予報酬，經派員到場，並未發現金錢買賣個資情事，但查知活動發起人黃男夥同4名男子，以宮廟發放紅包新台幣1000元為由，要求領錢者須交付證件供影印，避免重複領用，藉此達成蒐集個人資料目的。
警方隔天發函通知黃男和4名工作人員到案說明。有詐欺前科的黃男辯稱，只是向民眾徵求個資，作為日後公益活動使用。
由於本案共收取11份個資，並已有3人提告，經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，警方溯源追查發現，幕後主嫌為23歲宜蘭人李男，隨即於7日下午1時20分拘提李男到案，查扣行動電話等證物。
李男供稱，因宜蘭當地有一間柏青哥店，申辦新會員可享5000元體驗彩金，所以找到家住桃園的黃男合作，鎖定較多街友聚集的龍山寺一帶收取個資，雙方後續約定在宜蘭縣轉賣。
全案詢後，將李男等6人依違反個人資料保護法罪嫌送北檢偵辦。
