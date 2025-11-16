龍山寺外買賣個資案 主嫌稱為柏青哥店彩金遭送辦

（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北龍山寺外近日發生有人設攤買賣個資疑雲，北市警查獲涉案的發起人黃姓男子和4名工作人員，溯源追出主嫌李姓男子，李男辯稱是為申辦柏青哥店會員的5000元彩金。6人遭送辦。

台北市警察局萬華分局2日接獲民眾報案，稱龍山寺附近有人設攤向街友收取個人資料並給予報酬，經派員到場未發現有金錢買賣個資情事，但隨後查知活動發起人黃男夥同4名男子以宮廟發放紅包新台幣1000元為由，要求領錢者須交付證件供其影印，以避免重複領用，藉此達成蒐集個人資料目的。

警方隔天發函通知黃男和4名工作人員到案說明。有詐欺前科的黃男辯稱，只是向民眾徵求個資，作為日後公益使用。

由於本案共收取11份個資，且已有3人向提告，經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，警方溯源追查發現，幕後主嫌為23歲宜蘭人李男，隨即於7日下午1時20分將李男拘提到案，並查扣行動電話等證物。

李男供稱，是因宜蘭當地有間柏青哥店申辦新會員，可享5000元體驗彩金，所以才找家住桃園的黃男合作，並鎖定較多街友聚集的龍山寺一帶收取個資，雙方後續約在宜蘭縣轉賣。

全案詢後，將李男等6人依違反個人資料保護法罪嫌送北檢偵辦。（編輯：李錫璋）1141116