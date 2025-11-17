龍山寺外買賣個資！主嫌竟是為了「領柏青哥優惠」 涉案6人落網

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

日前有民眾拍下，有人在台北市龍山寺附近擺攤「買個資」，只要給雙證件就能領1000元，而該攤販吸引不少長者，甚至排起隊伍。警方深入追查，發現主嫌李姓男子竟是為了在「柏青哥」遊戲機店申辦會員賺5000元體驗金，才會在龍山寺一帶收取個資，涉案6人被警方移送偵辦。

11月2日有民眾拍下，在龍山寺附近有人設攤「買個資」，向民眾收取身分證及健保卡，用超商影印機影印後歸還，並給予1000元現金。警方調查發現活動發起人黃男夥同4名男子，以宮廟發放紅包新台幣1000元為由，要求領取民眾必須交付雙證件供影印，避免重複領取。

警方深入追查，揭穿「宮廟發紅包」的謊言，查出主嫌是住在宜蘭的李姓男子。李男供稱，是因宜蘭當地有間柏青哥店祭出申辦新會員，可享5000元體驗彩金的優惠，所以才找家黃男合作，並鎖定較多街友聚集的龍山寺一帶收取個資，然後在宜蘭縣轉賣。

警方表示，本案共收取11份個資，而李姓男子等人的行為已經涉犯「個資法」當中的違法蒐集個資，全案移送台北地檢署進一步偵辦。

