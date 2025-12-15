龍山寺安太歲 近千信眾擠爆 頭香全家人排了7天

12月已經過了一半，2025年馬上就要結束了，不少宮廟近日陸續開放明年光明燈、安太歲的業務，台北市萬華知名的龍山寺今（15）日起開放登記，清晨5點就有近千名信眾擠爆寺廟周邊，搶到頭香的林小姐透露，8日開始就跟家人來輪流排隊，已連續9年搶到頭香了。

龍山寺今日起開放115年安太歲、千佛法會現場報名，連續3天清晨6點開始發放800張號碼牌，今天活動首日雖然強碰大陸冷氣團發威，但信眾們不畏寒冷，清晨5點左右就有近千人抵達，大家都很守秩序，依照工作人員指引排隊。

今年搶到頭香的是一名林小姐，她透露8日開始就跟家人輪流在現場排隊，已經連續9年搶到頭香了，之所以會這麼認真排隊，是因為15年前小孩子生病，來龍山寺點了藥師燈後孩子身體有所好轉，此後每年都會來點燈。

廟方表示，此次開放的包括藥師燈、吉祥燈、財神燈、文昌殿光明燈、聖母殿光明燈、平安燈及安太歲（太歲符），明年需安太歲的生肖為馬與鼠，將安奉於太歲廳，其他生肖的民眾想點也會受理。

廟方提醒，除了現場報名外，也有提供網路報名的方式，且網路報名的名額跟現場報名的名額是分開的，民眾若無法到現場排隊，也可用網路進行報名，報名後不能更改資料，若資料有誤需於2天內退款，額滿為止。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

