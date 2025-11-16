龍山寺擺攤買個資！主嫌超天才動機曝光 害自己被逮
台北市萬華區龍山寺前常有長輩、當地民眾與無家者聚集，本月初卻傳出有民眾當眾買個資，只要提供雙證件就可領1000元，吸引不少人好奇。由於擔憂個資被不當利用，萬華警分局介入調查後才發現令人傻眼的真相，原來主嫌李男看到宜蘭電玩店在招攬會員，只要入會就送5000點數，他才託黃姓友人用奇葩方式買個資，共花2萬多元，最後遭警逮捕。
本月3日有網友在社群揭發，有5個人在龍山寺附近擺攤買個資，只要拿雙證件登記資料，就可領取1000元酬勞。經民眾告發，萬華警方帶隊到場，將帶頭的黃姓男子等全數帶回警局偵辦。
黃男聲稱，某宮廟準備要發1000元紅包，但為了避免重複領取，需要民眾提供雙證件影印。不過，黃男無法交代其他細節，警方質疑其說法，經通聯記錄比對，發現住在宜蘭的李男恐是主嫌，7日將他逮捕到案。
李男說明，宜蘭有一間新開的柏青哥電玩店，為招攬新客，只要加入會員就送價值5000元的「5000分」，很是心動，才會找當兵的朋友黃男幫忙收購個資，希望辦好會員再賣，收取其中價差。
李男傷腦筋地說，他不禁給黃男等人工資、雜費、便當費，還花了1萬1000元收購11人個資，前後共花了2萬多元，後來被電玩店老闆質疑其中3人年紀太大，不認個資，只收8人，而李男懊惱之餘就被警察依違反個資法逮捕，其他價差也無法到手了。
至於黃男等5人，選定龍山寺也是看中此處較多無家者，收取個資較容易，才鎖定這裡買個資，最終被依法送辦。
不法行為，勿模仿!
