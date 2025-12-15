龍山寺現場點燈！ 千人寒風中夜排 頭香：家人輪班排一週

龍山寺年度點燈活動再掀熱潮！為求家人平安，上千民眾徹夜排隊搶頭香，有人更連續15年點藥師燈祈福。點燈種類多元，文昌殿光明燈祈智慧、聖母殿光明燈求事業順遂，藥師燈消災延壽最受歡迎，每盞售價600元。龍山寺呼籲善用網路報名分流人潮，避免擁擠。

隨著歲末年終到來，台北艋舺龍山寺的年度點燈活動再度引發熱潮，吸引上千位民眾不畏寒風徹夜排隊。龍山寺於12月15日至17日連續三天，每日早上6點開始發放限量800張點燈號碼牌。今年頭香民眾更是提前一週與家人輪班排隊，為的就是延續15年來點藥師燈的傳統，祈求家人健康平安。此次點燈活動中，光明燈及藥師燈成為最受歡迎的選項，每盞售價600元。

廣告 廣告

在龍山寺附近的西昌街上，大批民眾已組成長長人龍，他們穿著厚重衣物，自備板凳，徹夜排隊只為點燈祈福。獲得第一張號碼牌的頭香民眾表示，他們從12月8日就開始輪班排隊。這位民眾分享，15年前孩子因腫瘤住院，點藥師燈後孩子狀況逐漸穩定，因此今年已是連續第15年前來點燈。現場許多民眾都是與家人輪流排隊，有的是24小時輪換，有的則是12小時輪換。一位拿到76號的民眾表示，以前甚至需要提前一個半月排隊，而現在提前一週就可以了。另一位已經參與點燈活動超過30年的民眾則在清晨四五點就抵達現場，每年都來替家人點平安燈和藥師燈。

龍山寺現場點燈12/15到12/17，每日發放800張號碼牌。（圖／TVBS）

根據龍山寺的資訊，2026年的犯太歲生肖為馬，對沖生肖則是鼠。在點燈種類方面，民眾可依不同需求選擇適合的燈種：祈求智慧增長可點文昌殿光明燈；希望事業順利則可點聖母殿光明燈；藥師燈則是祈求消災延壽；財神燈適合生意人；吉祥燈祈願圓滿吉祥、常保安康；而懸掛於寺外的平安燈則是祈求闔家平安。每盞燈的價格均為600元，有些民眾會選擇多種燈種一起點。值得注意的是，龍山寺的點燈及安太歲網路報名已於12月8日開放，直到額滿為止。龍山寺也呼籲民眾可以利用網路報名，以分散現場人流，避免過度擁擠的情況發生。

更多 TVBS 報導

龍山寺今起受理現場點燈 凌晨近千人排隊領號碼牌

排47小時！台北市文昌宮「2600張號碼牌秒殺」 廟方：免急

不要桃花「改求1緣」？韓旅團月老廟參拜 她看滿桌小卡狂笑

拜月老「桌上擺滿1物」！韓國遊客滿頭問號 內行揭原因笑翻

