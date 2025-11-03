龍山寺疑擺攤交易個資 警方已展開調查

騎樓外聚集人潮，現場正在擺攤，蒐集街友個資。警方詢問擺攤人士在做什麼？擺攤人士回應，「發公益的。」

面對警方詢問，攤商說是做公益，但目擊者指控，雙方有對價關係。

一手拿千元大鈔、一手拿證件影本，街友手上的錢，被控交易個資、賣證件換來。

換個資男子說道，「說要身分證跟健保卡，聽到有錢就給他辦。」該男子指出，「他是說宮主擲到爐主，然後賺到錢，在這邊發紅包1人1千塊，可是很奇怪的是他說，叫我們要雙證件給他們影印。」

擺攤地點在龍山寺外，2日上午11時許，攤主找來多人，跟街友說發紅包回饋，但一大前提是，必須提供雙證件，這樣的行徑被人檢舉。

台北市萬華分局龍山派出所副所長楊越然表示，「刻正深入追查真實收購目的，及個資流向釐清有無涉及不法。」

相較以往，有房仲購入小白機，非法濫查個資。日前的馬偕醫院個資外洩案，嫌犯也跟駭客集團，買到病患個資，轉賣不法集團獲利，由於個資是盜取而來，明確涉犯個資法。

這回警方已接獲3人提告，將持續釐清是否涉及不法。

非本案律師施宥宏指出，「依照《個資法》規定，其實買賣個資，只要經過當事人同意，這都是沒有違法的，那所以說這部分，確實會是有點立法漏洞的部分。」

中正大學犯罪防治系教授戴伸峰表示，「我覺得這是一個，非常非常危險的一件事情，後續不管我們今天是在所謂的詐欺集團，或者個人資訊濫用這些部分，他對個人安全本身都是非常大的危害。」

今（2025）年3月，才有街友被利用，涉嫌交付護照提供人蛇集團被起訴，不過出現犯罪事實前，要是雙方合意，即使有金錢交易，檢警初期難介入，就怕有心人士把個資用於不法，不僅自身得承擔後果，更增添治安隱憂。