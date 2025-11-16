龍山寺街友個資遭收購！主嫌只為5000元「柏青哥」禮金

臺北市萬華警分局日前查獲一起非法蒐集個人資料案件，一名李姓嫌犯因柏青哥店申辦新會員有5000元體驗彩金，委託黃姓男子於龍山寺向街友收購個資，再轉賣至宜蘭縣牟利。警方於11月7日將李嫌依違反個人資料保護法移送臺北地檢署偵辦。

北市萬華區龍山寺前傳出民眾提供雙證件就可獲得1000元現金。（圖／CTWANT）

萬華分局表示，11月2日11時50分接獲民眾報案，指稱有人在臺北市萬華區廣州街148號前向街友收取個人資料並給予報酬。警方於11月3日通知黃姓男子及4名共犯到案並指認上游，因已有民眾提出告訴，經報請臺灣臺北地方檢察署檢察官指揮偵辦。

起初黃男遭警方詢問時，謊稱是宮廟發放1000元紅包，且為避免重複領取才須提供雙證件影本。但黃男對於宮廟的細節交代不清，警方敏銳地察覺案件並不單純。

據了解，黃男與四名友人於便利商店門口設攤，以利影印雙證件。黃男花費1萬1000元收購11人個資，但其中3人因年紀太大，不像電玩店的客群，最終只拿到8人個資。向李嫌請款收購成本、同夥工資、便當費與雜費共計2萬多元。

經檢察官聲請拘票、搜索票獲准後，警方於11月7日13時20分將李姓嫌犯拘提到案，並查扣行動電話等證物。調查發現，李嫌因柏青哥店申辦新會員有5000元體驗彩金的誘因，委託黃嫌於龍山寺向街友收取個人資料，計畫將這些資料轉賣至宜蘭縣牟利。

萬華分局呼籲，民眾應妥善保管個人資料，勿隨意提供個資，以維護自身權益。分局也表示將加強龍山寺周邊巡查，避免類似案件再度發生。

