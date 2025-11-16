龍山寺「千元換個資」逮到主使者！稱：為賺彩金

這個月初有5人一組的男子在龍山寺以每份1000元跟民眾購買雙證件，幕後主嫌李姓男子供稱是因為看到新開的電玩店祭出活動。（圖／東森新聞）





這個月初有5人一組的男子在龍山寺以每份1000元的代價跟民眾購買雙證件，警方獲報後展開追查，日前在宜蘭逮捕幕後主嫌李姓男子，他供稱是因為看到新開的電玩店祭出活動，加入會員就送市價5000彩金，才會自掏腰包委託朋友幫忙，蒐集民眾的個資辦會員、賺價差，但警方仍懷疑案情不單純。

兩台車一前一後通過路口，車上的李姓和黃姓男子不久前相約見面，面交民眾個資，但資料從哪裡來，得把時間推回幾天前。兩張桌子擺一起，在路邊吆喝自稱因為老闆中獎想要發放1000元獎勵金，因此需要造冊登記，警方到場了解後，主導的黃姓男子交代不清，進一步追查才知道原來背後有人指使。

這一名男子自掏腰包委託朋友蒐集雙證件，除了地點選在龍山寺商圈之外，時間點還在普發現金一萬元之前，讓警方懷疑案情不單純。

李姓男子自稱會這麼大費周章，是看到新開的柏青哥電玩店祭出優惠，新加入會員就送市價5000元的彩金，認為其中有利可圖，因此找來軍中同袍幫忙，前前後後總共收購11份，但是其中三人年紀超過60歲無法辦會員。

警方：「把他桌椅收一收，不要在這裡弄了。」

李姓男子自稱最後加上便當錢雜支等費用花了超過2萬元，但被警方驅離一夥人還不死心，從北市萬華跑到桃園。

游姓網紅：「他們知道說我認識滿多人的，然後想說再利用，我這個網路紅人的這個名義，然後看能不能介紹，更多的人（給資料），要我找越多的人越好，反正就是一個人就是抽，大概是1000嘛，可是我事後因為我覺得，這個應該是違法的，我事後就沒有去答應他們。」

找網紅商討合作計畫，還想在娃娃機店外面擺攤，真的只是因為賺彩金價差嗎，蒐集個資的背後恐怕還有玄機。

