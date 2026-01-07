龍山寺「燈籠磁鐵」掀搶購！ 詐團盜照售價貴4倍

每逢新春，民眾習慣前往龍山寺拜拜、點光明燈及求平安符，近期寺方推出的一款「燈籠磁鐵」意外引爆搶購熱潮。（圖／東森新聞）





每逢新春，民眾習慣前往龍山寺拜拜、點光明燈及求平安符，近期寺方推出的一款「燈籠磁鐵」意外引爆搶購熱潮，一天內近千組庫存銷售一空。然而，這波熱潮卻引來不肖人士覬覦，網路上不僅出現黃牛以原價四倍金額兜售，更有詐騙集團盜用民眾照片誆稱有現貨，引發爭議。



許多上班族習慣在辦公桌或隔板擺放療癒小物，祈求工作順遂。龍山寺推出的燈籠磁鐵因外型與寺廟前懸掛的大燈籠如出一轍，被民眾視為有神明庇佑的象徵。不少人將磁鐵與大符一同貼在座位旁，按下開關後燈光亮起，彷彿佛光普照，直呼能為新的一年帶來平安與安定感，進而帶動強勁買氣。

由於商品太過搶手，許多買不到的民眾轉往網路尋求管道，卻因此落入陷阱。知名懷舊達人、作家張哲生日前才開心分享順利入手的喜悅，沒想到不到一天，照片竟遭詐騙集團盜用，謊稱有現貨轉賣。張哲生氣憤表示，自己的拍攝畫面被拿去詐騙，呼籲網友協助檢舉。此外，原價180元的商品也被黃牛炒作至760元，讓許多信眾痛批此舉不怕遭天譴。



針對亂象，龍山寺文化組組長陳小姐證實，廟方已發現網路上流竄許多詐騙內容。她特別呼籲民眾，龍山寺現場與官方網站後續都會補貨，信眾可透過正當管道購買，切勿聽信網路謠言。



除了龍山寺，北台灣各大宮廟也紛紛推出特色周邊迎接新年。中和南山福德宮（烘爐地）推出象徵招財迎福的「發財樹」；霞海城隍廟則設計了與城隍爺同款的西裝周邊，傳遞善良信念。隨著年節將近，民眾祈求好運之餘，也需慎防網路購物詐騙，以免還沒求得財運，先傷了荷包。

