龍山時代結束！南韓總統辦公室將搬回青瓦台 預計耶誕節前完成工作

南韓總統辦公室將搬回青瓦台，預計耶誕節前完成工作。（翻攝自青瓦台推特）

南韓總統李在明預計把總統府辦公室搬回青瓦台，離開前總統尹錫悅設於國防部原址的地點，李在明辦公室也在今（22）日表示，預計搬遷作業會在耶誕節前後完成。

綜合韓媒報導，有消息傳出南韓總統府與工作人員溝通的時間很短，「青瓦台」這個名字也即將恢復，目前官邸正在施工，因此李在明暫時將前往漢南洞辦公。

李在明總統辦公室及相關的搬遷工作在12月9日就已經開始，且預計全部的工作會在耶誕節前後完成。春秋館（內設新聞發布室和新聞發布廳）預定於12月 20日完成搬遷，並於22日正式投入使用，青瓦台預計在2026年全面運作，這也代表，持續了3年7個月的「龍山時代」已經結束，「青瓦台時代」又即將開始。

據了解，青瓦台建於1948年，前身為慶武台，至今已有77年的歷史，一直是南韓的權力中心，見證了南韓現代史上的部份重大事件。青瓦台的一名官員也說，目前正在告別龍山時代，回歸青瓦台，「總統原本就應該在那裡」。

