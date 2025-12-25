龍山時代落幕！韓國總統辦公室將重返青瓦台

韓國總統李在明上任後，總統辦公室將正式從龍山區搬回青瓦台，結束長達3年7個月的「龍山時代」。 圖：翻攝自X帳號@hangul

[Newtalk新聞] 韓國總統李在明上任後，總統辦公室將正式從龍山區搬回青瓦台，結束長達3年7個月的「龍山時代」。韓國總統辦公室昨（24）日表示，象徵國家元首的鳳凰旗將於29日凌晨在青瓦台升起，同時，總統辦公室名稱也將恢復為「青瓦台」，標誌著搬遷作業接近尾聲。

據《韓聯社》報導，總統辦公室發言人表示，「懸掛在龍山辦公室的鳳凰旗將於29日0時卸下，並在青瓦台升起」，新徽章設計也已完成，建築圖樣恢復為青瓦台，下方標註「大韓民國青瓦台」，未來將應用於政府官網、印刷刊物及職員名片上。

報導指出，儘管李在明的總統辦公室搬遷尚未全面完成，但部分重要幕僚已回到位於首爾市鐘路區的青瓦台辦公，包括記者室與簡報室所在的春秋館也已重新啟用。

回顧歷史，前總統尹錫悅自2022年3月上任後，認為青瓦台結構封閉，不利於與幕僚及民眾溝通，因此將總統辦公室遷至龍山區國防部大樓。然而，青瓦台歷來被稱為「九重宮闕」，結構封閉的弊病仍存在，李在明政府搬回青瓦台後，如何與幕僚及民眾保持順暢溝通，將是一大課題。

此外，前總統文在寅辦公時主要使用青瓦台本館，而李在明計畫將主要辦公地點設在青瓦台與民館，藉以更靠近幕僚辦公區，本館則作為接待外賓及與他國元首會談的場所。目前，李在明夫婦仍居住在龍山區漢南洞官邸，待青瓦台總統官邸裝修完成後，才會進行搬遷。

