「龍山總統府」八字還是不夠硬？ 南韓總統府遷回青瓦台

南韓總統府將搬回青瓦台，預計12月25日完成搬遷，讓南韓總統李在明能進駐辦公。

南韓總統府從今（9）日開始，進行「搬回青瓦台」工作，龍山總統府的各項辦公設施，已經停止運作，預計在12月25日，南韓總統府將搬回青瓦台，告別短暫的「龍山總統府」時代。（葉柏毅報導）

南韓前總統尹錫悅在任時期，為了避免所謂的「青瓦台魔咒」，決定將總統辦公室，從青瓦台搬到首爾龍山區原國防部辦公大樓，並且將青瓦台改建成一般公園，供民眾參觀。不過沒想到尹錫悅在2024月12月3日，鬼迷心竅發動了所謂「123戒嚴」，反而讓他提早丟了總統大位，顯見與其說青瓦台有魔咒，更重要的是要看總統怎麼做。

在李在明當選新任南韓總統後，他就決定將總統府搬回青瓦台，青瓦台已經在今年8月，停止開放給民眾參觀，並且開始籌備搬遷作業。

據南韓媒體估計，總統辦公室從9日開始搬遷，各部門也開始陸續移動，預計將在12月底之前，全部進駐青瓦台，預定12月25日開始，李在明能正式在青瓦台辦公。報導說，搬遷時間大多會利用下班後的下午6點之後，以及週末等非上班時間進行。以免影響民眾上班上學，以及正常業務運作。