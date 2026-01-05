龍山STEAM中心再升級，成立運算思維培訓中心

【記者卓羽榛臺北報導】面對AI時代，什麼才是孩子帶得走的能力？為回應新興科技快速發展及未來人才培育需求，臺北市政府教育局於115年1月5日正式揭牌成立「臺北市運算思維培訓中心」，持續以運算思維作為科技教育核心素養，結合STEAM及新科技教育資源，宣示培育未來科技人才之決心。



運算思維不僅是學習程式設計的基礎，更是一種面對問題時，能進行分析、拆解、抽象化與邏輯推理的關鍵思考能力，是人工智慧、資訊科學及各項新興科技發展的重要基石。為深化本市運算思維教育，成立「臺北市運算思維中心」系統性推動科技教育發展，並落實「以競賽取代評量，豐富學習歷程」的推動策略，培訓學生參與教育部國教署「科技教育創意實作競賽—資訊科技組」，另同步強化師資培訓，建立本市師生完整運算思維能力，與學生培育及選訓機制。





湯志民局長與學生一同進行運算思維課程體驗，以生活化主題「夜市射氣球」模擬夜市射擊遊戲的規則與得分方式，在有限條件下進行策略判斷，分析氣球排列與射擊順序，進行問題分解與模式辨識，找出最佳射擊策略；同時也體驗使用Blockly進行時差問題程式的撰寫。



此外，積極導入國際運算思維教育資源，將結合酷AI學習系統推動Bebras國際運算思維挑戰賽，運用酷AI學習系統進行競賽題型分析與學習成效追蹤，作為學生培訓與教師精準教學的重要參考，並研發符合課程需求的運算思維教材與教學示例，協助教師於課堂中有效融入運算思維教學，提升學生資訊素養與科技理解能力。



教育局表示，除培訓學生運算思維能力外，未來將持續推動本市三語課程並進行三語課程認證，引導學生在真實情境中培養問題分解、邏輯推理與系統性解決問題的能力。透過三語課程計畫與學校認證制度的推動，並結合AI與數位科技資源，持續強化教師專業成長與課程創新，營造有利學生自主探索與跨域學習的學習環境，逐步培育兼具語言能力、科技素養與運算思維之未來人才，以回應全球化與數位轉型的教育挑戰。