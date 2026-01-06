龍山STEAM中心再升級 深化資訊科技系統性推動STEAM及新科技教育!

台北市政府教育局正式揭牌成立「台北市運算思維培訓中心」。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

面對ＡＩ時代，什麼才是孩子帶得走的能力？為回應新興科技快速發展及未來人才培育需求，台北市政府教育局五日正式揭牌成立「台北市運算思維培訓中心」，持續以運算思維作為科技教育核心素養，結合ＳＴＥＡＭ及新科技教育資源，宣示培育未來科技人才之決心。

教育局長湯志民與學生一同進行運算思維課程體驗，以生活化主題「夜市射氣球」模擬夜市射擊遊戲的規則與得分方式，在有限條件下進行策略判斷，分析氣球排列與射擊順序，進行問題分解與模式辨識，找出最佳射擊策略；同時也體驗使用Ｂｌｏｃｋｌｙ進行時差問題程式的撰寫。

湯志民強調，運算思維不應被侷限於資訊課，它是語文寫作的架構、是數學解題的邏輯、更是自然實驗的變因分析，是「各學科學習的基礎」，中心將透過系統化的培訓，讓學生從遊戲體驗到應用，逐步建構解決複雜問題的能力。

教育局表示，除培訓學生運算思維能力外，透過三語課程計畫與學校認證制度的推動，並結合ＡＩ與數位科技資源，持續強化教師專業成長與課程創新，營造有利學生自主探索與跨域學習的學習環境，逐步培育兼具語言能力、科技素養與運算思維之未來人才，以回應全球化與數位轉型的教育挑戰。