龍岡設靶場 居民喊彈藥庫滾蛋

國防部預計在桃園龍岡地區設置「輕兵器室內靶場」引發地方反彈，六軍團3日晚間舉辦說明會，國民黨立委魯明哲（左三）及多位民代現場遞交陳情書及6000份居民連署書。（呂筱蟬攝）

國防部預計在桃園龍岡地區設置「輕兵器室內靶場」，六軍團3日晚間舉辦說明會，國民黨立委魯明哲及多位民代現場遞交陳情書及6000份居民連署書表達強烈反彈。軍方說，鄉親意見將列入可行性評估報告，若沒達成共識「絕不會有下一步」，後續若未興建靶場，將回歸工兵訓練用途，不涉及任何射擊訓練。

說明會上聚集逾600位居民對選址提出強烈質疑，認為龍岡地區人口密度高，周邊緊鄰幼兒園、社福機構與住宅，無論考量安全風險、噪音管制或交通衝擊，皆不適合設置軍事射擊設施。有民眾高舉「拒絕靶場、不要彈藥庫」、「抗議軍方未溝通就偷跑」、「彈藥庫滾蛋、靶場滾蛋！」等標語表達不滿。住戶發言指出，軍方說有拜會過地方，為何沒有經過居民同意就決定此事，選址為何不能在偏遠區域，而是要選在人口密集的龍岡地區，要求軍方說明清楚。

廣告 廣告

魯明哲表示，軍方事前沒有和地方溝通相關計畫祕密進行，直到龍岡里長吳淑情發現後向他詢問，整件事情才曝光，第一時間趕緊將資料提供給議會及市長張善政。龍岡地區過去對於國防的犧牲、道路不通，現在有這麼多閒置營區，應改建成公園等設施，靶場不應選在人口密集區造成滿滿民怨。

市議員梁為超、謝美英、舒翠玲強調，涉及居民安全的公共建設，絕不能以技術程序掩蓋地方必須承受的風險。議會立場堅定，龍岡不適合當靶場，軍方應正視並回應民意，要求終止原規畫並重新評估，另覓合適地點。

六軍團指出，因應部隊實彈射擊訓練所需，才評估新建輕兵器室內射擊訓練場之可行性，規畫採全封閉式設計，除可滿足全天候訓練運用，並改善傳統靶場的危安風險與噪音問題。目前僅處於初步評估階段，尚未進行任何施工工項，且從未列入彈藥庫設置，籲各界切勿誤解或揣測。

六軍團說，該案可行性評估報告預計民國115年第2季完成，會將鄉親意見列入考量，若整體評估不可行，後續將以達到部隊訓練目的及兼顧民生發展前提下，另擇既有靶場改建，以尋求合法、合理、合情之解決方案。