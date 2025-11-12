龍岡「六星級」靶場惹議 退將議員聲援國軍：全罩密封 零子彈、低噪音

退將議員于北辰12日為國軍發聲，強調龍岡設靶場造價破10億元，全罩密封式零子彈、低噪音，且絕非彈藥庫，喊話市府成立「靶場協調專案小組」跟市民釋疑。(于北辰提供)

國軍擬在中壢龍岡設置「輕兵器室內靶場」引發地方抗議，退將議員于北辰12日為國軍發聲，強調該靶場造價破10億元，全罩密封式零子彈、低噪音，且絕非彈藥庫，喊話市府成立「靶場協調專案小組」跟市民釋疑，達到軍民共榮雙贏。市長張善政坦言居民會擔心，國軍就是缺少「跟地方說明」這關鍵過程，會請國防部補足，跟在地居民溝通清楚說明。

「居民是動工才知道，我5月看到國防報告書就提到！」國民黨議員梁為超、吳嘉和和無黨議員謝美英5日才在議會抵制中壢龍岡設靶場，曾管理過靶場的于北辰12日為國軍發聲，提到上會期率先在議會揭露國軍計畫新設3處輕兵器室內靶場，要市府提早因應，可惜仍遇到居民阻力。

「沒有一個笨蛋會在靶場裡面放彈藥庫！」于北辰說，龍岡靶場絕非彈藥庫，也沒臨時儲彈庫設施，單純是全罩密封式靶場，國防部把所有擾民問題排除，造價是楊梅靶場1億元的10倍以上，不會有任何一發子彈飛出來，也沒有噪音問題。

于北辰說，國防部無法跟每一位里民說明，桃園市政府身為地方父母官，同不同意影響甚鉅，喊話針對陸軍靶場設置案，請民政局、地政局、環保局立即組成「靶場協調專案小組」，針對「安全、噪音控制、里民意見協處」等議題與軍方實質協商，請陸軍充分說明，市府再充分揭露給市民知悉，讓工程順利推進。

于北辰也分享過去帶軍到屏東打靶時，遇到民眾躺地阻撓前進，感嘆國軍是為了保家衛國在練習，有槍有彈要會打才有用，重申國防建設需要地方政府的支持與溝通，必須創造「軍民互惠和諧」的雙贏局面。

張善政回應說，于將軍不愧是軍事背景出身，馬上抓到彈藥庫等重點，不諱言居民和地方議員最擔心有無彈藥庫問題，國防部要清楚說明有無彈藥庫、密閉式靶場安全性、與半開放式不同處，強調溝通會讓在地居民安心，國軍現在就是缺了這段，將請國軍盡快說明，相信出自國防部的口，就能讓市民可以放心。

