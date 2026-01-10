龍崎光節空山祭熱度不減 首度推出關廟線限定接駁專線

第七屆龍崎光節空山祭山林夜色迷人，即使低溫來襲，仍吸引大批民眾走進龍崎。（記者李嘉祥攝）

▲第七屆龍崎光節空山祭山林夜色迷人，即使低溫來襲，仍吸引大批民眾走進龍崎。（記者李嘉祥攝）

第七屆「龍崎光節：空山祭」開展第二週適逢元旦假期，即使低溫來襲，仍吸引大批民眾走進龍崎，累計觀展人次突破16335人，票房可望於週末突破150萬元；山林夜色在光影與人潮交織中持續發熱，為新年揭開熱鬧序幕，今年除維持往年的文衡殿－虎形山會場每日接駁服務外，更首次推出限定1月10、24日及2月14、28日發車的「關廟線」接駁專車，民眾可於山西宮站及關廟轉運站搭乘接駁車前往空山祭。

空山祭展區中驚喜設置祈願亭，成為不少民眾駐足停留的溫柔角落，民眾紛紛留下祝福與回饋，形容今年展覽氛圍格外「可愛又療癒」；上架即完售的「無限卡」套組引發高度關注，搭配的原創角色周邊「山寶」、「光妮」鑰匙包詢問度持續升高；除靜態展覽外，虎形山公園泡茶區將於1月18日、25日及2月13、14日推出四場限定夜間演出，從結合科技聲光的電子實驗演出、充滿島嶼律動的派對現場，到集結校園與獨立樂團的青春舞台，以及情人節夜晚的溫柔療癒音樂，讓山林夜色在不同風格中展現多層次樣貌。

深具標誌性的空山祭提燈成為民眾夜遊山林的重要陪伴，今年空山祭推出的「水晶花提燈」為全台首款可手動開合的互動式提燈，晶透材質呼應展場光影作品，透過旋轉與開闔，讓光線隨行走節奏自然流動；提燈採用單一可回收材質製作，並以免費循環借用方式提供民眾體驗；文化局呼籲民眾共同遵守借用規範，於離場時歸還提燈，讓這份光影能持續被更多人共享，在安心、有序的環境中，一起愉快地提燈賞燈、感受空山祭的夜間風景。

文化局表示，關廟素有豐富的在地文化、生態景觀與美食特色，民眾可在觀展前後順路造訪，如山西宮周邊步行景點、具農村生活彩繪的北寮老街彩繪村，以及適合散策休憩的大潭埤旺萊公園等，均適合規劃展前、展後的輕旅行，深度認識在地魅力。希望藉由交通動線串聯龍崎與關廟，讓民眾在欣賞山林藝術的行程中，也能順道探索關廟的人文風景與在地特色。

文化局也提醒此屆空山祭調整為每週四至週日開展，一週4天的展期，除兼顧觀展品質，也希望讓山林在非展期時段保有休息空間，維持在地居民原有的生活步調，另除夕及每週一至週三為休展日，請留意避免撲空；農曆初一、初二則正常開展，歡迎走春順遊龍崎，在新年裡感受山林、光影與生活交織而成的空山風景。