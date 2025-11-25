龍崎光節空山祭25日登場！

▲「龍崎光節空山祭」將於聖誕節盛大登場。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】被譽為全國最美山林燈節的「龍崎光節空山祭」，將於2025年12月25日聖誕節盛大登場。今年以全新策展主題「山林呼喚 Call of the Wild Woods – The Mountain Awaits」亮相，邀請國內外藝術家共同打造十四組融合地景、聲光與互動的裝置藝術，呼應龍崎獨特的堊地紋理與山林生態，引領觀眾踏上一段感知與詩意交織的大地旅程。

總策展人董宇茜與策展人潘奕丞帶領藝術團隊，由樂遠國際有限公司來執行，以「感知大地、回應自然」為核心理念，延續空山祭一貫強調的「人與環境共生」精神。龍崎擁有全臺最具代表性的堊地地貌與竹林文化，藝術團隊以山林為畫布、以光與聲為語彙，創作多件結合科技與自然的沉浸式作品。策展團隊也指出：「山林呼喚不只是自然的召喚，更是一場向內的回聲，希望能在科技與自然之間再次找到共生的節奏。」

策展以「序曲：山林喚醒‧大地而行」、「進行曲：山林共鳴‧萬物而生」、「奏鳴曲：山林禮讚‧繁花綻現」三大篇章鋪陳，將虎形山公園的高低地形轉化成光影舞臺，邀請人們在自然與科技共構的氛圍中重新聆聽土地的呼吸。展期更安排18場限定節目，包括10場藝術導覽、3場主題工作坊、4場表演與1場情人節限定企劃，在聖誕至春節期間點亮龍崎，開啟南臺灣冬季最具代表性的光影盛典。

參與藝術家陣容橫跨臺灣原住民、在地創作者與國際藝術家，包括蘇奕榮、陳普、潘奕丞、吳修銘、郭一勤、林秀惠、顏子斌、哈拿·葛琉、朱威龍、彭冠銘、董宇茜、日本藝術家町田隼人 Hayato Machida、印尼藝術家 Aji Prasetyo 等，形成多元文化與山林對話的共融場景。

文化局表示，「空山祭」自創辦以來已成為臺灣最具代表性的山林藝術節之一，第七屆以更宏觀的視角與更深層的在地連結，再次讓藝術在自然中萌芽。龍崎的山林、竹林、堊地、風景與星夜交織成共振場域，夜幕降臨時光在山谷流動、聲景於竹林迴盪，彷彿一場大地的交響曲，為大南方寫下屬於冬季的光影詩篇。