龍崎光節 科技與自然融合

第七屆「龍崎光節─空山祭」將於二十五日登場，市長黃偉哲與工作團隊舉辦記者會行銷，邀民眾走進龍崎光影世界。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕龍崎報導

被譽為全台最美山林燈節的「龍崎光節—空山祭」，將於十二月二十五日至明年三月一日登場，市長黃偉哲十六日出席在龍崎區虎形山公園舉辦的《山林呼喚》行銷活動，公布本屆策展亮點。今年特別邀集國內外藝術家打造十四組結合地景、聲光、ＡＩ與互動科技的裝置作品，邀請民眾在歲末年初走訪龍崎，感受屬於台南的溫柔夜色。

市長黃偉哲（右三）與策展團隊在空山祭作品前合影。（記者黃文記攝）

黃偉哲表示，空山祭自二０一九年開辦以來，每屆策展人都傾注心力，運用龍崎獨特的山勢地景，打造兼具創意與美感的作品。七年間，活動不僅獲得肯定，使人口僅約三千人的龍崎湧入大量觀光客，讓更多人認識並愛上這片山城。

空山祭主燈《山林呼喚》。（市府提供）

本屆空山祭以虎形山公園為主要展場，依循園區高低起伏的地勢鋪陳展線，作品分布於入口、河谷、步道與觀景台，透過光影與聲音串聯，形成隨行走節奏流動的山林光影藝廊。

策展團隊表示，本屆活動特別強調科技與自然的融合，使光色在林間自然擴散、聲音如同山林脈動，引導觀眾在行走過程中逐步與環境產生連結。夜光步道亦全面升級，採用懸掛式光環降低光害並提供清楚引導，結合龍崎既有的自然聲景，營造層次分明且舒適宜人的夜間漫遊體驗。

文化局長黃雅玲表示，本屆主燈《山林呼喚》由藝術家潘奕丞創作，以大型ＬＥＤ光影呈現如同呼吸般律動的山林守護意象，成為空山祭的重要視覺核心。策展行動也延伸至校園與街區，攜手多所大專院校及在地團隊合作，讓藝術更貼近地方生活。

文化局指出，今年邀請多位國際藝術家駐地創作，深化藝術與土地及社區的交流連結。日本沖繩藝術家町田隼人以南島色彩融合地方元素創作《旺旺花花》，並延伸應用於燈箱及限定商品；印尼藝術家Aji Prasetyo透過駐村期間與居民互動、蒐集生活物件，完成金屬機械裝置《動能變異》，引導觀眾思考生態與環境議題。

此外，馬來西亞藝術家朱威龍以台灣水鹿為原型，結合機械動態與光影呈現大型動態雕塑《聽風的鹿》；蘇奕榮與董宇茜則運用ＡＩ生成筆墨山水，打造可行走的數位山林作品《台南台南：從畫卷走入數位夢土—山林篇》，讓觀眾在行走中體驗虛實交錯的沉浸式山林景觀。