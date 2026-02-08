龍崎區舉辦登革熱防疫動員誓師大會

龍崎舉辦防疫動員誓師大會。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／龍崎報導

今年廿四節氣已進入立春，龍崎區公所超前部署今年的登革熱防疫工作，八日區長陳新澈與防疫志義工和環保清潔隊總動員，舉辦「登革熱防疫動員誓師大會」，再次展現全民齊心防堵病媒蚊的決心。陳新澈表示，防蚊小撇步就是消滅可能孳生源，所以務必做好積水容器的清理。

龍崎區公所指出，當氣溫逐漸回暖，時晴時雨的季節來到，就進入登革熱病媒蚊孳生的好發期，為維持去年登革熱防治良好成果，八日推動超前部署，展開防治登革熱無撇步，「巡、倒、清、刷」四字訣，並強調登革熱防治須靠居民共同落實自主孳清，徹底清除孳生源，才能有效遠離登革熱疫情的威脅。

八日上午龍崎區公所在龍崎區老人文康活動中心舉辦「登革熱防疫動員誓師大會」，並結合里鄰長、防疫志義工、環保清潔隊及衛生所等單位共同參與，除進行登革熱防治宣導外，還安排防疫志工教育訓練，提升社區巡檢及孳生源清除的效率。

誓師大會後，立即全面清除孳生源。（記者張淑娟攝）

區長陳新澈則帶領與會人員共同誓師，隨後各里團隊即返回社區，展開積水容器巡檢與孳生源清除作業，並發放登革熱自主檢查表，進一步強化家戶防疫意識，全面提升社區自主防疫能力。陳新澈表示，每年四月起，民眾如未主動清除積水容器而導致孳生孑孓，經查獲將可處三千元至一萬五千元罰鍰，所以居民千萬別讓病媒蚊害了。