龍崎小六生與波蘭華沙大學生 線上相見歡

龍崎國小將與波蘭華沙大學的學生進行線上交流。（校方提供）

記者黃文記∕龍崎報導

相隔萬里的龍崎國小與波蘭華沙大學華語系自十一月起展開跨國書信交流，透過手寫明信片交換文化、語言與生活經驗。十二日更將首次舉辦線上交流見面會，讓龍崎的小學生與波蘭的大學生從紙上筆友正式「相見歡」，在鏡頭前以笑容與歌聲拉近彼此的距離。

這場跨國交流將於台灣時間週五下午三時、華沙時間早上八時展開，雙方學生依照事前設定的耶誕節dress code入鏡，畫面充滿節慶氛圍。活動由雙方教師共同開場後，學生們會以中文、英文進行自我介紹，參與的龍崎國小六年級學生對於這一天即將到來滿心期待。

預定的交流腳本，華沙大學的學生會以中文介紹波蘭的耶誕飲食文化，分享傳統甜點、家庭習俗與節慶故事；龍崎國小學生則會以熟練的英語與中文提問，展現小學生的勇氣與好奇心。

隨後，華沙大學的學生會清唱波蘭傳統耶誕頌歌，龍崎國小學生也會以活潑可愛的歌聲回應，讓兩地的節慶氣氛推向高潮。最後，所有學生一起合唱英文耶誕歌，為此次交流畫下最動人的結尾。

龍崎國小英語教師陳思穎表示，為了這次的交流活動，學生們從書寫明信片開始就非常用心，對線上交流殷殷期盼，認真準備自我介紹、提問、唱歌，很想在跨文化交流中展現出學習成果與自信。

龍崎國小校長陳賢璁認為這次書信與線上交流活動不僅讓孩子走出教室，更讓世界走進孩子的心裡。學生從真實交流中提升語言能力，並理解文化差異與互相欣賞的重要性，是非常珍貴的學習經驗。