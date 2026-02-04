龍崎消防救護站 警消共構救災給力

台南人口最少的龍崎區迄無消防分隊，消防局借用歸仁分局龍船派出所2樓設立「龍崎消防救護站」，4日由市長黃偉哲（左五）啟用，這也是台南首創警消合署辦公的「警消共構」模式。（曹婷婷攝）

台南龍崎僅3219人，為全市人口最少、唯一未設消防分隊的行政區，儘管台南消防人力缺口達258人，台南市消防局考量當地幅員遼闊，雖設有龍崎救護站，卻僅1輛救護車，救災救護量能吃緊，首創把龍崎消防救護站搬進派出所的「警消共構」模式，將有3名常駐人力24小時輪值並增加2輛消防車，提升山區救災戰力。

龍崎區原有救護站位於崎頂里，借用林業保育署工作據點，約50坪，僅2名人力也無消防車。消防局統計龍崎去年發生救護案件366件、火警12件，救護需求逐年增加，4日啟用的龍崎消防救護站，採取「1樓警察駐點、2樓消防駐守」合署辦公。

黃偉哲提到，龍崎雖人口不多但土地遼闊，消防人員出勤滅火、救護路程遙遠，市府投入650萬元，推動龍船派出所增建計畫，透過警消垂直分工、資源整合，發揮場域最大效益。

龍崎區長陳新澈說，「救災救護是在搶時間，愈快愈好！」他提到，當地只有1輛救護車，一旦山林或民宅火災，只能就近從關廟消防分隊或其他分隊調派消防車，但滅火需要跟時間賽跑，鄉親昨天看到未來有消防車常駐於此，都感到安心不少。

台南僅龍崎迄無消防分隊，除因當地人口少，消防人力不足也是原因之一。消防局表示，自2年前擴編，預計將陸續增補477人，今年就有180人報到，每個分隊約增加2至3人，但人力缺口仍不小。

未來龍崎消防救護站24小時皆有消防員常駐於龍船派出所2樓，龍船派出所仍維持每日上午8時至晚間8時，由龍崎分駐所派1名員警於龍船所輪值。歸仁分局表示，龍崎分駐所與龍船派出所合署辦公已久，民眾已習慣報案就到龍崎所。

市議員陳皇宇指出，面對當前消防人力持續不足的前提下，他建議消防局於龍崎消防救護站設立半年後，評估該據點急難救助案件量及救護量能，審慎檢視是否有必要安排人力24小時常駐於此，他認為，若救災救護量能偏低，可比照警方作法，改採巡查或駐點制，讓有限消防人力發揮更大效益。