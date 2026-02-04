龍崎消防救護站 警消共構

龍崎消防救護站啟用，市長黃偉哲（右七）主持剪綵。 （記者黃文記攝）

記者黃文記∕龍崎報導

台南市政府消防局第五救災救護大隊「龍崎消防救護站」四日正式落成啟用，市長黃偉哲主持揭牌儀式。黃偉哲表示，新據點活化原龍船派出所空間，首創「一樓警察駐點、二樓消防駐守」的警消共構模式，並提供消防人員更舒適的備勤與休閒空間，可提升執勤效能，進一步增益龍崎山區公共安全防護能量，讓居民在緊急狀況下獲得更即時保障。

原龍崎救護站使用空間僅約五十餘坪，受限於場地狹小，過去僅能配置二名消防人員，面對幅員遼闊的山坡保育區，救災救護量能明顯不足。為回應地方長期需求，市府特別編列六百五十萬元經費，推動既有空間活化與功能升級，盼以更完善的據點配置，補強偏遠山區第一線救災救護能量。

廣告 廣告

黃偉哲表示，新據點啟用後，消防局進駐二樓，除提升執勤人力並且維持二十四小時輪值外，也增設小型消防車與救護車；一樓則保留警察駐點與簽到功能，透過警消垂直分工與資源整合，不僅發揮場域最大效益，也讓山區居民生命財產安全獲得更即時、全面的守護。

市府消防局說明，這次增建工程除優化內部機能外，外觀設計也融入在地特色，結合現代化機關識別與龍崎自然風貌。建築外圍及入口設置燈箱式LOGO與鮮明烤漆，提升夜間辨識度，確保民眾在緊急時能迅速辨識求助位置；同時保留並重新整理以「竹子」為主題的裝飾格柵，延續在地自然美學，使廳舍呈現簡潔明亮的現代警消建築風貌。

啟用典禮，議員杜素吟、吳禹寰、郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣均出席；立委王定宇、林俊憲、林宜瑾及各議員服務處代表、台南市義勇消防總隊、消防之友會等代表亦齊聚一堂，共同慶賀龍崎消防救護站啟用，為當地民眾提供更優質公共服務。