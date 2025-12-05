龍崎空山祭耶誕登場 點亮山林

空山祭二十五日將盛大展開，除龍崎居民全展期外，此次凡設籍於關廟、歸仁、仁德區居民，平日也可免費入場。（文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

被譽為全台最美山林燈節的空山祭，將於二十五日耶誕夜盛大揭幕，票券一日起正式啟售，今年推出單日票、無限卡和無限卡組，甫推出，隨即秒殺，目前只剩單日票券，另原只有龍崎區居民全展期免費，此次凡設籍於關廟、歸仁、仁德區居民，平日（週四、五）參觀，也免票入場。

文化局此次規劃三款票券，單日票一百元（每日限量販售五千張），無限卡三百元（限量販售五十張），無限卡組四九九元（含無限卡+神祕周邊商品，限量販售五十組）；另有全展期免票，包括六歲及以下兒童、六十五歲及以上長者、龍崎區居民、身心障礙人士及其必要之陪同者（限一人）。

今年新增凡設籍於關廟、歸仁、仁德區居民，只要是平日的週四、週五參觀者，免票入場。本屆空山祭展覽時間為週四至週日（週一至週三休展），歡迎所以人一起來參觀這場最令人期待、最具魅力的山林燈節盛事。購票詳洽官網。展期至明年三月一日。

文化局表示，邁入第七屆的空山祭，今年以主題「山林呼喚」為核心，邀請國內外藝術家打造十四組融合地景、聲光、ＡＩ與互動的裝置作品，回應龍崎獨特的堊地紋理與山林生態，帶領觀眾踏上一段感知與詩意並行的冬夜旅程。

十四組作品分布於入口、河谷、步道與觀景台，光影、聲響與場域相互串聯，形成一座隨步伐推進的「山林光影藝廊」，展場中更有包含多組結合光影、ＡＩ生成、機械動態與聲音環境的多媒體創作，年度主燈《山林呼喚 》以「山林靈氣的覺醒」為概念，透過大型光影結構、呼吸節奏與環境音場塑造山林守護者意象。