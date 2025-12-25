龍崎空山祭開幕 4千人次報到

邁入第七屆的龍崎空山祭，二十五日開幕，湧入四千人次參觀。(文化局提供)

記者盧萍珊∕龍崎報導

龍崎空山祭二十五日晚上揭幕，十四組藝術創作登場，首日共有四千人次湧入，活動將到明年三月一日結束。文化局強調，為降低對環境的衝擊，減少大量遊客對當地環境干擾，展出時間為每週四到週日，請參觀民眾多加配合。

邁入第七屆的龍崎空山祭，在龍崎的虎形山公園布展，文化局指出，首度採行「一週四日」的開放模式，調整展期節奏，希望降低山林負荷，也讓居民可以維持原有的生活步調。

根據歷屆統計，空山祭期間平均湧入約十萬遊客，爆量人潮與壅塞車流擠，確實干擾了當地居民的寧靜生活。今年展期期間每週一至週三，及除夕當天都休展，農曆春節期間的年初一與初二則正常開放。

今年活動以「山林呼喚 Call of the Wild Woods-the Mountain Awaits」為策展主題，包含台、日、印尼、馬來西亞等國的知名藝術家齊聚，透過精彩創作，呼應龍崎獨特的白堊風貌與綠色生態。展期持續至明年三月一日，十四組結合地景、聲光、ＡＩ，以及互動科技的裝置藝術，讓參觀民眾兼具感知與詩意的奇幻旅程。

策展團隊表示，今年強調科技與自然的共生關係，讓光色在林間擴散，聲音如季節脈動般貼近觀賞者，讓人在行走之中，與大地一同甦醒。