龍崎聚粽愛 端午飄香

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龍崎區永續發展協會關懷據點的志工夥伴們合力包粽子送給獨居老人及弱勢家戶。（記者黃文記攝）

（另開新視窗）

記者黃文記∕龍崎報導

端午佳節將至，龍崎區公所十一日結合轄內永續發展協會關懷據點的志工夥伴們，大家齊心協力、挽起袖子一同包粽子，稍後並由區公所同仁陪同志工，將一顆顆承載滿滿愛心的肉粽與防汛關懷物資，親自送到轄內的獨居老人及弱勢家戶手中。

這項名為「崎聚『粽』愛·端午飄香」愛心關懷活動，據點內許多高齡志工一大早就開始忙碌，精神抖擻地忙進忙出，從備料、包粽到燒柴烹煮一氣呵成，畫面令人動容。

區長陳龍政表示，龍崎區地處山區偏鄉，長期面臨就業人口外移與人口高齡化的嚴峻挑戰，因此地方長輩的照護與關懷，始終是公所施政的核心焦點。

透過這次「崎聚『粽』愛·端午飄香」的活動，不僅凝聚了社會大眾的公益善心，更讓獨居長輩與弱勢家庭感受到社會的重視，共享端午佳節的喜悅。