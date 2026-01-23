龍平安智能科技捐助物資銀行 公私攜手關懷弱勢家庭 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】龍平安智能科技有限公司今23日下午捐贈1萬元及石墨烯雙人棉被組10組給嘉義縣物資銀行，透過實際資源支持弱勢家庭基本生活所需，立法委員蔡易餘與嘉義縣社會局長張翠瑤等人共同見證，並頒發感謝狀，感謝企業投入公益關懷弱勢。

蔡易餘說，健全的社會安全網除了仰賴政府推動，民間企業與公益團體的力量也不可或缺，棉被對寒冬中的弱勢家庭來說是即時且重要的支持，期盼藉此拋磚引玉，帶動更多社會力量投入公益行列。

龍平安智能科技執行長黃俊郎表示，公司長期關注家庭照護與高齡安全議題，秉持「守護寶貝孩子與父母」的理念，致力發展智慧科技應用。此次捐贈資源給物資銀行，除了要回饋社會，也希望將企業守護家庭的初衷延伸至更多需要照顧的弱勢家庭，讓關懷在生活中落實。

張翠瑤說明，「嘉義縣物資銀行」整合公部門、民間團體及企業資源，落實公私協力機制，提供縣內弱勢家庭即時且適切的支持。社會局將持續結合各社福網絡單位力量，妥善分配資源，確保物資送達有需要的家庭，發揮最大照顧效益。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，誠摯感謝龍平安智能科技有限公司對在地弱勢家庭的關注。協會長期配合嘉義縣社會局推動物資銀行運作，透過實務評估機制將物資妥善分配至家庭，未來也將持續與各界夥伴攜手合作，陪伴弱勢家庭安心度過寒冬與年節。