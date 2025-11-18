龍忠蛋行喊冤「毒又不是我放的！」 指控：彰化縣府有疏失

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

彰化「文雅畜牧場」雞蛋被驗出含有違法殺蟲劑芬普尼，本月4日起禁止蛋品出貨，但台中市府食安處10日發現該牧場偷運4萬顆蛋給梧棲龍忠蛋行，且流入市面35家下游客戶。龍忠蛋行林姓負責人因此事件遭檢方訊後以20萬元交保，其媳婦今日出面強調，蛋行當時是在不知情的情況下配送雞蛋，事後也有配合調查和協助追回問題雞蛋，「並不是說擺爛」，指出整起事件是彰化縣政府的疏失。

台中市食安處於10日進入龍忠蛋行查驗時，發現部分雞蛋含有芬普尼，因而公布35家下游客戶名單，其餘目前仍由檢調及各主管機關調查中​​。(圖/台中市食安處)

對於老闆被諭令交保，龍忠蛋行媳婦坦言覺得無奈，因為蛋行並未刻意隱瞞，「明明就是不知情，不知道對我們所謂的詐欺罪在哪邊？」，強調「「毒又不是我放的」，她也補充，家屬當時並沒有向檢察官追問交保的理由，「我們真的不清楚」。

台中市府公布35家受影響的店家名單，蛋行媳婦也向這些店家致歉，「真的對他們感到比較抱歉，因為為了配合政府的流程要公布，但我不知道政府那邊為什麼會外流。」，但既然被點名，就只能向所有業者再三道歉。

她進一步說明，針對11日之前由文雅畜牧場進貨的雞蛋，蛋行已依食安處指示全面下架、回收完畢。「我們一律都是回收下架文雅的蛋，而且是第一時間，我們就馬上對這35家顧客進行回收了，所以非常確定的是，那35家的店家，並不是使用文雅畜牧場的雞蛋。」

回溯流向，她指出文雅畜牧場在8日獲得放行後，蛋行隔天載回約200籃雞蛋。由於蛋行習慣每天一早出貨，該批蛋在10日上午就陸續配送到各店。蛋行媳婦表示，「那天早上我們沒有得到消息，食安處那邊也沒有來告知我們下架，食安處是中午12點多才來的，所以宣布下架是中午之後，可是蛋行送蛋是中午之前早就已經開始，很多店家也已經賣出去非常多了。」

至於那200籃蛋是否有部分流向35家店家，她坦言因店家及散客眾多，無法保證沒有一顆流過去，但能確認回收作業已在第一時間完成。她也補充，龍忠蛋行的蛋源「不是只有文雅一家」，平常還有其他供應來源。

