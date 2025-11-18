龍忠蛋行喊「毒又不是我放的」 強調：彰化縣府有疏失

龍忠蛋行林姓老闆日前因「芬普尼蛋」事件被彰化檢方傳訊後諭令20萬元交保，蛋行媳婦18日出面澄清，強調這是彰化縣府的疏失，他們是在不知情的情況下載運這批雞蛋。她表示蛋行已積極協助追回問題雞蛋，「並不是說擺爛」，目前正配合檢調調查並協助顧客退換雞蛋。

針對台中市府公布的35家下游客戶，龍忠蛋行媳婦表達歉意。(圖/台中市食安處)

對於老闆被諭令交保，龍忠蛋行媳婦表示感到無辜，「因為明明就是不知情，不知道對我們所謂的詐欺罪在哪邊？」她強調毒素並非他們添加的，但承認昨天並未向檢察官詢問交保原因，「我們真的不清楚」。

針對台中市府公布的35家下游客戶，龍忠蛋行媳婦表達歉意：「真的對他們感到比較抱歉，因為為了配合政府的流程要公布，但我不知道政府那邊為什麼會外流。」她說明蛋行對這部分也不清楚，只能向這35家店家致歉。

龍忠蛋行媳婦進一步解釋，對於11日之前曾經向文雅畜牧場進貨的雞蛋，他們已依照食安處要求全數回收下架。她強調：「我們一律都是回收下架文雅的蛋，而且的確是第一時間，我們就馬上對這35家顧客一一進行回收了，所以非常確定的是，那35家的店家，並不是使用文雅畜牧場的雞蛋。」

關於文雅畜牧場雞蛋的配送時間點，蛋行媳婦說明文雅畜牧場8號放行後，9號他們載了200籃蛋回來。由於蛋行平常周一到周六一大早就要出去送貨，所以周一早上他們立即出貨。她表示：「那天早上我們沒有得到消息，食安處那邊也沒有來告知我們下架，食安處是中午12點多才來的，所以宣布下架是中午之後，可是蛋行送蛋是中午之前早就已經開始跑，很多店家也已經賣出去非常多了。」

龍忠蛋行對於11號之前進貨的文雅畜牧場雞蛋已全數回收下架，並特別指出龍忠進貨的蛋源「不是只有文雅一家」。(圖/彰化縣政府)

龍忠蛋行媳婦承認，由於蛋行客戶包含店家和散客，因此不否認那200籃雞蛋中可能有部分銷售給那35家下游客戶，但對此細節並不清楚，也無法保證。她強調，龍忠蛋行對於11號之前進貨的文雅畜牧場雞蛋已全數回收下架，並特別指出龍忠進貨的蛋源「不是只有文雅一家」。

台中市食安處於11月10日主動查驗梧棲龍忠蛋行，驗出含有「芬普尼」的問題雞蛋後，公布了35家下游店家名單，目前相關調查仍在進行中。

