龍忠蛋行無視禁令賣毒蛋 負責人20萬交保35家下游曝光

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋因檢出農藥芬普尼超標，11月5日起遭移動管制，卻發生龍忠蛋行疑似誤進毒蛋事件。彰化地方檢察署17日搜索該蛋行，林姓負責人訊後涉嫌違反食安法等罪，諭令20萬元交保。同日檢方也帶回畜牧場3名員工以證人身分約詢後請回。台中市政府公布龍忠蛋行35家下游名單，包含梧棲行旅、弘爺漢堡分店等知名店家都在其中。

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋，日前被檢出含有芬普尼代謝物超標，雞蛋遭查封。（圖／資料照片）

衛福部食藥署9日晚間公布，約15萬顆洗選蛋被檢出農藥芬普尼殘留超標，流向9縣市的全聯、楓康等通路，目前已要求業者緊急下架回收停售。彰化縣政府10日再度向文雅畜牧場複驗，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，仍驗出芬普尼，將對該牧場開罰12萬元，並要求蛋、雞禁止移出。

龍忠蛋行林姓老闆表示，畜牧場在11月5日接到移動管制後，隔天馬上進行自主檢驗，相關單位也拿去檢驗。他是在11月8日下午4時30分接到畜牧場電話，對方告知彰化單位檢驗合格可以去載蛋，他才於9日早上8時多到畜牧場載蛋。台中食品藥物安全處10日在梧棲區龍忠蛋行查獲9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤，結果14日出爐，檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm，超過殘留容許量標準0.01ppm足足5倍。

台中市政府10日食安處派員稽查時，發現梧棲區龍忠蛋品行9日曾向案發牧場進貨籃蛋，數量為200籃約4000台斤，雖下架部分蛋品，但有3240台斤已流入市面全數用罄。台中市政府在台中市重大食安議題專區，公布龍忠蛋行向文雅畜牧場進貨之芬普尼問題蛋品35家下游名單，店家幾乎集中在海線梧棲、龍井、沙鹿等區，其中知名的梧棲行旅、鴨肉羹、弘爺漢堡分店等美食都在其中。

龍忠蛋行業者表示，已經營蛋行50年，16日有許多事要處理，「沒有不給退蛋」，平常許多鄰居買蛋，要換蛋、退款都接受，現在的蛋都安全。許多顧客也表示，老闆態度良好，且不論是否是同批的都可以退。蛋行業者透露，和文雅畜牧場已配合20多年，有人建議求償，但她認為大家都是善良百姓，遇到這件事都很無奈，出事就一起處理。

彰化地檢署為持續調查雞蛋污染原因及藥品來源，以及畜牧場9日出蛋情況、是否有違反規定等，17日指揮搜索龍忠蛋行，帶回林姓負責人；再次指揮法務部調查局彰化縣調查站，以證人身分約詢3名畜牧場員工，由檢察官複訊後請回。龍忠蛋行林姓負責人經檢察官複訊後，認定其涉嫌違反食安法等，諭令新台幣20萬元交保。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，畜牧場業者9日出蛋給台中蛋行，但依據畜禽用藥監測陽性案件申請複驗規定，業者須取得解除移動管制證明書文件才可上市。這部分是否屬於業者違規，董孟治表示，目前正由檢調偵辦釐清責任，動防所也會調整行政作業程序，不再以電話通知移動管制，改以正式文件通知為主。

彰化縣農業處長郭至善指出，畜牧場內封存雞蛋已列證物，檢察官同意可銷毀場內雞蛋，不過檢察官指出，銷毀前須進行採樣流程，每日採樣保存，以備日後查驗。農業處指出，接到銷毀公文後會立即銷毀畜牧場內約25萬顆雞蛋，過程會有檢調及農政單位共同清點數量並押運監督銷毀；至於抽驗流程、移動管制及解除移動管制相關行政程序執行未完備及疏失部分，將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員。

