龍忠蛋行發聲明：未見文雅畜牧場移動管制

▲彰化縣文雅畜牧場被移動管制的雞蛋已全部銷毀。（圖／彰化縣政府，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被檢出農藥芬普尼超標，台中市梧棲區龍忠蛋行因2度進貨毒蛋，林姓負責人遭檢方以涉違《食安法》諭令20萬元交保。業者今透過律師發出千字聲明稿，清楚交代事件發生過程，透露2度到畜牧場載蛋「現場無任何移動管制之跡象」，才信任雞蛋已無食安疑慮，賣給下游商家。

龍忠蛋行今（19）日透過律師聲明稿指出，蛋行與文雅畜牧場往來多年，固定每週一、三、五進貨，合作多年未曾發生食安問題，11月7日接獲台中市食安處電話通知，雞蛋芬普尼超標須回收下架，但5日前往進貨時，現場並無任何遭移動管制的跡象，以致蛋行不知有此事，7日得知後立即停止進貨,改向其他檢驗合格業者購賣雞蛋。

聲明中表示，蛋行8日接獲文雅畜牧場來電，告知已接獲彰化縣動物防疫所通知，雞蛋檢驗合格可以放行，蛋行基於對彰化縣動防所及雙方合作多年的信任，隔天向文雅畜牧場進貨200籃雞蛋，當天進貨時現場依舊沒有任何移動管制跡象，蛋行信任雞蛋已檢驗合格、沒有食安疑慮，進而販售給35家下游店家，豈料台中市食安處10日擴大抽查時，再度驗出雞蛋芬普尼超標。

龍忠蛋行強調，10日後未再向文雅畜牧場進貨，目前賣的雞蛋都是向政府單位檢驗合格的業者採購，但為讓消費者安心，11月9日至17日向蛋行購買雞蛋的消費者，若有不安疑慮，週日公休以外的時間皆可到門市退貨。

蛋行表示，雞蛋屬民生用品，全面追回有其難度，對於被公布的35家下游店家，蛋行深感抱歉，事發後積極配合主管機關及司法調查，所有相關資料文件也一併提交司法調查，除了負起應負的責任絕不推託，未來會全力配合調查，讓事實早日水落石出。

▲涉入毒蛋風波的龍忠蛋行，透過律師發出聲明稿。（圖／盛惠法律事務所提供，2025.11.19）

