龍忠蛋行發聲明「還原毒雞蛋販售過程」 嘆：誤信官方、合作夥伴

台中市梧棲區「龍忠蛋行」捲入芬普尼毒蛋風波，為澄清外界疑慮並捍衛商譽，業者透過律師發布聲明稿說明事件始末。聲明強調，蛋行並非在知情情況下販售問題雞蛋，而是因誤信「彰化縣府已通知檢驗合格」的資訊，才誤將問題蛋品售出，並向下游店家與消費者表達歉意，提供退貨服務以示負責。

龍忠蛋行委託盛惠國際法律事務所發出聲明稿，詳細還原了事件發展時序。(圖/龍忠蛋行)

龍忠蛋行委託盛惠國際法律事務所發出聲明稿，詳細還原了事件發展時序。聲明指出，蛋行於11月7日接獲台中食安處通知後，立即停止向「文雅畜牧場」進貨。然而，隔天（8日）卻接到牧場來電，聲稱「已獲彰化縣動物防疫所通知，雞蛋檢驗合格，可以放行」，且有媒體報導佐證此說法。

聲明稿進一步說明，龍忠蛋行基於對主管機關及長期合作夥伴的信任，加上9日前往牧場時，現場並無任何移動管制跡象，因此誤信雞蛋已無食安疑慮，進而採購了200籃雞蛋，並販售給下游35家業者。未料10日再度被食安處檢出芬普尼超標，才發現問題所在。

業者強調，此次事件是因信賴官方通知及長期合作夥伴的資訊，才導致誤售問題蛋品，並非蓄意違規。(圖/台中食安處)

針對此次食安事件，龍忠蛋行在聲明中鄭重澄清，自10日後已未再向文雅牧場進貨，並對此事件深感抱歉。為展現負責態度，蛋行宣布，凡於11月9日至17日期間購買雞蛋的消費者，皆可至門市辦理退貨，若只能在周日公休日前來，蛋行也會協助處理。

「雖然現行法規未強制要求逐批檢驗，但此事責無旁貸。」龍忠蛋行表示，已將所有相關文件提交司法單位，將全力配合調查，讓事實水落石出，絕不推託責任。業者強調，此次事件是因信賴官方通知及長期合作夥伴的資訊，才導致誤售問題蛋品，並非蓄意違規。

