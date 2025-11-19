龍忠蛋行稱信任主管機關進貨 下游不滿指不負責

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中龍忠蛋行說，信任彰化縣府及文雅畜牧場才進雞蛋，且兩度到文雅畜牧場都無遭移動管制跡象，才信任雞蛋無食安疑慮；下游店家今天說，蛋行只顧自己名譽，未對受害店家負責。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼超標（殘留容許量標準0.01ppm），龍忠蛋行業者委託律師在社群網站臉書（Facebook）發布聲明稿表示，龍忠蛋行每週一、三、五向文雅畜牧場進貨，合作多年未曾發生食品安全問題。

根據聲明稿，龍忠蛋行5日向文雅畜牧場進貨後，7日接獲台中市食品藥物安全處電話通知，文雅畜牧場有芬普尼超標問題須回收下架，但5日前往文雅畜牧場進貨時，現場無遭移動管制跡象，得知消息後停止進貨，選擇向其他檢驗合格業者買蛋。

根據聲明稿，龍忠蛋行8日接獲文雅畜牧場致電，告知彰化縣動物防疫所已通知雞蛋檢驗合格可放行，基於信任防疫所等，9日向文雅畜牧場進貨200籃雞蛋，現場依然無任何移動管制跡象，進而販售給35家下游店家，但10日台中食安處擴大抽查時，才知雞蛋芬普尼超標。

龍忠商行聲明，10日後未再向文雅畜牧場進貨，販售的雞蛋都是向經政府單位檢驗合格業者採購，也為讓消費者安心，9日到17日向龍忠蛋行買蛋的消費者都可退貨，也對35家下游店家深感抱歉。

不過，有下游店家告訴中央社記者，蛋行只在意自己名譽受損，推責任給文雅畜牧場與彰化縣政府，又用司法當擋箭牌，卻不說明35家店是否都用到文雅畜牧場雞蛋，店家苦惱如何自清，感受不到誠意。

律師表示，將與蛋行討論研擬處理。（編輯：李明宗）1141119