龍忠蛋行誤進毒蛋！老闆說話了：「退貨或換貨」都可 絕不推諉

記者陳佳鈴／台中報導

龍忠蛋行今天一開門就向前來的顧客表示，如果吃得不安心，要退貨或者要換貨，一定配合顧客！（圖／彰化縣府提供）

彰化文雅畜牧場被驗出雞蛋含芬普尼代謝物超標，遭政府自 11 月 5 日起列為移動管制對象；然而台中市龍忠蛋行仍在 9 日購入該場蛋品，並於 10 日遭食安處查獲，檢驗結果顯示其中芬普尼代謝物濃度 0.05ppm，超出法定標準，引發市場高度關注。店家昨（16日）店休，今天開店時就主動宣布，只要不安心，一律可選擇 「退貨或換蛋」，絕不推諉。

龍忠蛋行今日重新營業，店家坦言昨日因周日且需處理大量善後事宜，因此暫未開門接客。老闆表示，蛋行在地經營逾 50 年，長期服務鄰里居民，對於已售出的蛋品，消費者若有疑慮，一律可選擇 「退貨或換蛋」，絕不推諉。他強調，目前架上販售的雞蛋皆經檢驗合格，並主動向媒體展示相關證明。

蛋行老闆娘則說，龍忠與文雅畜牧場合作已超過 20 年，一直以來互信良好。對於外界建議向畜牧場求償，她坦言「大家都是老百姓」，此次事件各方都受到波及，與其互相指責，不如共同面對問題、協助消費者處理後續。

根據《聯合報》報導，今日仍有民眾前往換蛋，一名本月 15 日購買蛋品的消費者表示，看見新聞後十分擔心，特地回店確認。店家以溫和態度回應「只要不安心，都可換」，該名消費者最終選擇換蛋，不願退款，並表示理解蛋行本身也是受害者。

